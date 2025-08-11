México

Libros México: los títulos más populares en Amazon este 11 de agosto

Estos títulos disponibles en Amazon están causando sensación en la comunidad lectora de México

Por Omar López

Amazon se ha convertido en
Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)

Tiendas online como Amazon se han convertido en un recurso de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros producen experiencias y placeres a quienes disfrutan de la lectura y han hecho de ésta un hábito en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances de la tecnología, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas como Kindle (como se llama el lector de libros electrónicos que es exclusivo de Amazon).

Sin embargo, hay un problema: con la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya existen rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta tarea.

Los títulos más leídos

1. Baby Einstein - Mi Primera Biblioteca - 12 Libros de Carton - PI Kids

Autor: Pi Kids

2. Baby Einstein: Animales Asombrosos - Libro con 10 Botones de Sonidos - PI Kids

Autor: Pi Kids

3. Deja De Ser Tú: La mente crea la realidad

Autor: Joe Dispenza

4. Este dolor no es mío: Identifica Y Resuelve Los Traumas Familiares Heredados

Autor: Mark Wolynn

5. Disney Baby: Mi Primera Biblioteca - 12 Libros De Cartón - Incluye personajes de Mickey Mouse, Toy Story, Bambi, Los Increíbles y Mas! - PI Kids

Autor: Pi Kids

6. El Hombre En Busca de Sentido

Autor: Viktor Frankl

7. Cozy Friends: Coloring Book for Adults and Teens Featuring Super Cute Animal Characters with Easy and Simple Designs for Relaxation (Cozy Spaces Coloring)

Autor: Coco Wyo

8. El Camino del Artista: Un Curso de Descubrimiento y Rescate de Tu Propia Creatividad

Autor: Julia Cameron

9. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

10. Querida yo: tenemos que hablar: Conócete y sé feliz contigo

Autor: Elizabeth Clapés

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Cae la lectura en México

Personas en la Feria Internacional
Personas en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. (MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

El porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.

