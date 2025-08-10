México

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 9 de agosto

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Las personas pueden jugar Tris
Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Tris, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números ganadores de este sábado 9 de agosto dados a conocer por la Lotería Nacional.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Números ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 34628

Resultado: 86701

Tris De las Tres

Sorteo: 34629

Resultado: 25293

Tris Extra

Sorteo: 34630

Resultado: 55378

Tris De las Siete

Sorteo: 34631

Resultado: 93606

Tris Clásico

Sorteo: 34632

Resultado: 79153

De lunes a domingo, cinco veces al día, se divulgan los resultados del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega el Tris?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos y gracias a sus distintas modalidades la oportunidad de conseguir más dinero puede ir aumentar hasta los 5 millones de pesos dependiendo de los números jugados y cómo se juegue.

Para elegir la combinación ganadora, las urnas de Tris escogen cinco números al azar entre el 0 y el 9 para formar una cifra de cinco dígitos.

Los ganadores surgen de las diferentes modalidades con las que cuenta el Tris. La primera y más común son conocidas como "Directas", que a su vez tiene tres opciones: Directa de 3, Directa de 4 y Directa de 5.

En la Directa de 3 puedes jugar con tres dígitos del 0 al 9 en el orden que desees, por cada peso que juegues tienes la posibilidad de ganar 500 pesos, es decir, si juegas 5 pesos podrías ganar 2 mil 500 pesos.

En la Directa de 4 pasa lo mismo, pero con cuatro números del 0 al 9 y la apuesta sube a 5 mil pesos por cada peso apostado, lo que significa que si le apuestas 5 pesos te podrías hacer de hasta 25 mil pesos.

Con la misma lógica es la Directa de 5, eliges cinco números y por cada peso apostado puedes ganar de 100 mil pesos. Si apuestas 10 pesos, el premio podría llegar hasta el medio millón de pesos.

Otra de las modalidades son los “Super Candados” que permite que las apuestas de Directa de 4 o de Directa de 3 participen en todas las combinaciones que puedan hacerse con los números elegidos, dependiendo la alternativa tiene un costo extra desde 3 pesos y hasta 24 pesos.

Con la modalidad “Super Par”, el sistema te entregará un número extra de cinco dígitos a tu apuesta y abajo de cada uno vendrá un monto, si uno o varios de estos dígitos coinciden con la combinación ganadora, te haces con la cifra que viene debajo de estos.

También puedes ganar con los números finales e iniciales de tu apuesta.

Primero está el “Par Inicial y el Par Final” , en el primero juegas a acertar los dos primeros números de tu apuesta y en el segundo a los dos últimos, en esta modalidad tienes la posibilidad de ganar 50 pesos por cada peso apostado. Luego el “Inicial y Final”, en el que apuestas a acertar el número final o inicial de tu apuesta, respectivamente, por cada peso puedes ganar cinco pesos.

Finalmente y para incrementar las posibilidades de ganar están los “Combos” que están compuestos por varias apuestas de Tris, con los mismos dígitos cinco que elegiste. Si tu número y la combinación ganadora coinciden en cualquiera de las modalidades elegidas, serás el ganador.

Puedes jugar Tris llenando un volante, mismo que tiene tres casillas: A, B y C, marcándolas de izquierda a derecha y apuestas en cualquiera de las modalidades ya sea con lápiz, tinta azul o negra.

Otra forma de jugar es diciéndole al agente de Pronósticos los números con los que deseas jugar, él los ingresará al sistema sin necesidad de usar el volante, únicamente deberá indicar cuántas apuestas comprará, la fecha del sorteo en el que quiere participar y la modalidad.

También puede anotar los números en una hoja y entregarlos al vendedor para que los ingrese de forma manual.

Incluso puedes pedir un Trismático al vendedor, en la cual se dejará todo a la suerte y el sistema escogerá una combinación de números de forma aleatoria para cada apuesta que quiera realizar. Sólo tendrá que señalar cuántos números quiere jugar, cuánto desea invertir y la fecha del sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 10 de agosto

Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Pronóstico del tiempo en México:

Temblor hoy: Noticias de la actividad sísmica este domingo 10 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy: Noticias de la

¿Qué significa la Alerta Púrpura por lluvias en CDMX? Esto debes saber

Lluvias intensas han activado las alertas en varios puntos de la capital

¿Qué significa la Alerta Púrpura

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy 10 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Resultados Chispazo 9 de agosto 2025: ganadores de todos los sorteos de hoy

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados Chispazo 9 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Tijuana: hallan cuerpo

Violencia en Tijuana: hallan cuerpo de una mujer junto a narcomensaje del Cártel de Sinaloa

Ejecutan orden de aprehensión contra exalcalde de Tepeji del Río por incumplir pago de laudo por más de 700 mil pesos

Civiles armados agreden a tiros a policías durante recorrido de vigilancia en Teocaltiche, Jalisco

Suman 27 cuerpos entregados y 33 identificados por caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

Reclutamiento del crimen organizado: estos son los estados donde trasladarían a jóvenes para adiestrarlos

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es la esposa de

¿Quién es la esposa de Alexis Ayala, habitante de La Casa de los Famosos, que es 28 años menor que él?

Ellos serían los habitantes que menos ganan semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify México

La terrible enfermedad que padece Valentina Gilabert tras la puñalada que Marianne Gonzaga le dio en la cabeza

Qué ver esta noche en Disney+ México

DEPORTES

Robert García revela sus expectativas

Robert García revela sus expectativas de la pelea Canelo vs Crawford: “Tiene oportunidad de sorprender”

Cuánto dinero ganaría Giorgos Giakoumakis en el PAOK de Grecia, futbolista que está fuera de Cruz Azul

América vs Querétaro se reanudará tras tormenta eléctrica

¿Cómo quedará el Santos vs Chivas de acuerdo a la IA?

Esta fue la reacción del DT de Juárez tras la pelea de su jugadora contra Natividad Martínez, futbolista de Xolos