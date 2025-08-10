México

Rescatan a dos paramédicos secuestrados en Chihuahua tras persecución y detienen a tres presuntos responsables

Tras un falso llamado de auxilio, los profesionistas de la salud fueron privados de libertad y liberados bajo un puente, donde permanecían en estado de shock

Por Fabián Sosa

Las autoridades detuvieron a dos
Las autoridades detuvieron a dos presuntos implicados y una persona que realizaba "halconeo". (FGE Chihuahua)

Elementos de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) lograron el rescate de dos paramédicos secuestrados en la ciudad de Chihuahua y la detención de tres personas presuntamente implicadas en los hechos, uno de los cuales resultó lesionado al intentar huir.

La intervención de las fuerzas del orden se dio en la ciudad de Parral, luego de una persecución que inició cuando los presuntos responsables detectaron la presencia policial y liberaron a sus víctimas bajo un puente.

El operativo se originó cuando los dos paramédicos, una mujer de 24 años y un hombre de 26 años, respondieron a una solicitud de servicio a bordo de una ambulancia particular en la capital del estado.

Los acontecimientos en orden cronológico

Tres presuntos implicados, originarios de
Tres presuntos implicados, originarios de Durango, fueron detenidos por el secuestro exprés y robo de una ambulancia. (FGE Chihuahua)

Durante esta labor, fueron privados de la libertad y posteriormente trasladados en la propia ambulancia hasta la ciudad de Parral. En este municipio, los integrantes de las Células BOI —conformadas por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN)— localizaron la unidad de emergencia en el acceso a la ciudad.

Al advertir la presencia de las autoridades, los presuntos involucrados optaron por liberar a los paramédicos debajo de un puente y continuaron la huida en la ambulancia. Las fuerzas de seguridad inspeccionaron el lugar y rescataron a las dos víctimas, quienes se encontraban maniatadas y en estado de shock.

Refirieron que el secuestro se produjo cuando acudieron a un llamado de auxilio, tras lo cual fueron sometidos y privados de la libertad.

La persecución de la ambulancia finalizó en la calle Cherokees, de la colonia Villas del Tecnológico, donde el vehículo chocó contra un poste. Dos individuos descendieron del vehículo e intentaron escapar saltando por los techos de viviendas aledañas. Sin embargo, ambos fueron alcanzados y detenidos por elementos de seguridad.

Uno de los detenidos resultó
Uno de los detenidos resultó lesionado al caer de un techo y recibió atención médica tras su captura. (FGE Chihuahua)

Uno de los sujetos, identificado como Marco Antonio S. Y., de 22 años y originario de Durango, sufrió lesiones al caer de un techo mientras huía y recibió atención médica. El segundo detenido fue identificado como Carlos Iván R. F., de 35 años, también originario de Durango. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur por su presunta participación en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo.

Pocos minutos después, en otra intervención de las autoridades sobre el periférico Luis Donaldo Colosio, fue detenido Javier D. C., de 25 años, igualmente originario de Durango. Según la información oficial, esta persona presuntamente cumplía labores de “halconeo”, es decir, vigilancia y aviso para facilitar la fuga de los implicados.

Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta correspondiente para determinar su situación legal por los hechos acontecidos.

Las autoridades reiteraron que, de acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, en cumplimiento del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

