Después de horas de atrincherarse, conductor de tren involucrado en accidente que dejó 6 muertos, se entregó en Irapuato

Reportan accidente de tren en Irapuato, Guanajuato. Foto: x.com/@GMexico_Prensa

Después de permanecer atrincherado durante 44 horas en la locomotora, el conductor del tren de Grupo México que provocó la muerte de seis personas en Irapuato se entregó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. El accidente, ocurrido el miércoles 6 de agosto, involucró a tres vehículos y una motocicleta que fueron embestidos por la máquina en un tramo ferroviario que atraviesa varias colonias urbanas.

De acuerdo con autoridades y testigos, tras la colisión el operador, quien viajaba solo, detuvo la locomotora cerca de la colonia Horizontes. Al percatarse de la presencia de personas en el lugar, algunas armadas con piedras y visiblemente alteradas por el siniestro, el conductor optó por no salir y solicitó asistencia legal y psicológica especializada. Durante el encierro, el hombre recibió acompañamiento de colegas de Ferromex y servicios profesionales hasta que finalmente, la mañana del viernes, accedió a ser trasladado a declarar ante el Ministerio Público como probable responsable.

La investigación, a cargo de la Fiscalía General del Estado bajo la dirección de Gerardo Vázquez Alatriste, avanza en colaboración con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y la Agencia Reguladora Ferroviaria. La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, confirmó que el peritaje inicial descartó fallas en las vías y señaló que el posible origen del accidente está en la propia locomotora. La mandataria propuso, tras reunirse con Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora Ferroviaria, la necesidad de reubicar las vías fuera de zonas urbanas, dada la reincidencia de siniestros en la región, que afectan a los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

Ferromex revisa la caja negra de la locomotora, pero los informes técnicos aún no han sido presentados ante la Fiscalía. Se espera que estos datos sean incorporados al expediente conforme avance la investigación y sean solicitados mediante orden judicial para esclarecer responsabilidades administrativas, penales y deslindar la cobertura de daños.

La Fiscalía informó que se impulsará un acuerdo reparatorio integral para los familiares de las seis víctimas mortales y los dos lesionados.

Reunión entre representantes de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, Ferromex y deudos tras accidente en Irapuato. Foto: x.com/@FGEGUANAJUATO

Representantes de Ferromex, encabezados por Jorge Leyva Santoyo, subdirectores y el equipo jurídico de la empresa, participaron en reuniones con la autoridad para establecer estos compromisos. El caso continuará bajo seguimiento y no será cerrado hasta que las víctimas, directas e indirectas, reciban la atención y reparación que la ley exige.

El conductor permaneció atrincherado en la locomotora tras el siniestro por temor a represalias de personas reunidas en el lugar y salió acompañado por sus compañeros y el equipo legal de la empresa. Hasta ahora, no ha ofrecido declaraciones públicas.

El maquinista implicado en el accidente quedó en libertad este sábado cerca del mediodía. La Fiscalía de Guanajuato, aseguró que el caso continuará abierto y se buscará un acuerdo reparatorio justo para las víctimas.