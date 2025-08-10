México

Así recibes tu Constancia Fiscal de manera automática durante un año: SAT ID

Una modalidad para tener siempre a la mano tu Constancia de Situación Fiscal durante un año

Por Leonardo Bernardo

La Constancia de Situación Fiscal es un documento de identificación que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el que puedes realizar diversos trámites como la apertura de cuentas bancarias o solicitar facturas. Por esta razón, la autoridad fiscal comparte una herramienta para recibir la constancia de manera automática y gratis por un año.

¿Cómo recibir de manera mensual la Constancia de Situación Fiscal del SAT?

En el micro sitio y la app móvil los usuarios podrán obtener su Constancia de Situación Fiscal y renovar su e.firma (Foto: Captura de pantalla SAT ID)

Entre los documentos de mayor importancia que una persona puede tener es la Constancia de Situación Fiscal, ya que contiene toda tu información tributaria para cualquier tramite que necesites realizar. En este sentido, el autoridad fiscal a través de su aplicación SAT ID habilita el servicio para recibir la constancia de forma mensual durante un año. Para conseguirlo realiza los siguientes pasos:

  1. Ingresa a la app SAT ID disponible en App Store y Google Play.
  2. Proporciona tu RFC con homoclave y correo electrónico y marca la casilla “Quiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de forma periódica”.
  3. Captura el Captcha e ingresa el código que te fue enviado por correo.
  4. Comparte tu identificación oficial y graba un video con la frase que te indiquen.
  5. Firma tu solicitud de manera digital.

De esta manera, siempre tendrás tu constancia a la mano en caso de empezar un trámite.

Proceso para obtener la Constancia de Situación Fiscal por otros medios del SAT

(Foto: X/@SATMX)

Existen cuatro alternativas adicionales para obtener la constancia los cuales son:

En línea

  1. Ingresa a sat.gob.mx y dirígete al apartado “Trámites y servicios/Más trámites y servicios/Constancias, devoluciones y notificaciones/Constancia de Situación fiscal”.
  2. Selecciona la opción “Obtener la constancia”.
  3. Accede con tu contraseña o e.firma.
  4. Descarga y guarda tu Constancia de Situación Fiscal.

SAT Móvil

  1. Descarga la aplicación SAT Móvil desde Google Play o App Store.
  2. Ingresa con tu RFC y contraseña.
  3. En el apartado “Mi RFC”, selecciona “Constancia”.
  4. Guarda tu Constancia de Situación Fiscal.

Oficina Virtual

  1. Registra una cita en citas.sat.gob.mx.
  2. Elige el servicio “Entrega de constancias” y selecciona “Oficina Virtual”.
  3. Previamente, envía digitalizada tu identificación oficial vigente en el apartado “Consultar/Gestionar cita” o al correo oficina.virtual@sat.gob.mx.
  4. Conéctate a la videoconferencia en la fecha y hora elegidas mediante el enlace enviado a tu correo.

Presencial

  • Ubica la oficina del SAT más cercana utilizando el localizador del sitio web.
  • Acude sin cita con tu identificación oficial vigente original o presenta tu huella dactilar si cuentas con e.firma.

Recuerda que todos los trámites son gratuitos y ningún establecimiento puede condicionarte a expedir factura su solo compartes tu Cédula de Datos Fiscales o CIF.

