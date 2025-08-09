México

Israel Vallarta pide la liberación de su hermano y sobrino tras ser absuelto: “Mi familia no está completa”

Luego de permanecer casi 20 años en prisión, Vallarta iniciará un frente para visibilizar los casos de sus familiares para que sean liberados

Por Ale HuitronyDiego Mendoza López

Guardar
Israel Vallarta realizó una conferencia
Israel Vallarta realizó una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que habló sobre su caso. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Israel Vallarta Cisneros pidió que los casos de su hermano, Mario Vallarta, y su sobrino, Sergio Cortez Vallarta, sean visibilizados para favorecer su pronta liberación.

Durante conferencia de prensa realizada este viernes frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Vallarta habló sobre su liberación tras ser absuelto y recordó que dos de sus familiares aún se encuentran en prisión por el mismo caso que lo llevó a permanecer casi 20 años en el Altiplano.

“Fue una libertad legítima, estoy absuelto, fui absuelto, pero todavía no ha sido una situación completa porque mi familia no está completa. Todos ustedes saben, es derecho conocido y público que faltan mi hermano y mi sobrino”, recordó.

Vallarta pidió a los medios a que se haga una mayor difusión de los casos de sus familiares, quienes fueron llevados a prisión en mayo de 2012 al ser acusados de presuntamente pertenecer a la banda de “Los Zodiaco” y vincularlos con el secuestro de una persona.

“Yo quisiera que ahora, de aquí en adelante, pudiéramos concientizar un poquito más y les pido su apoyo para que pudiéramos sensibilizar más la situación de mi hermano y mi sobrino”, solicitó a medios para favorecer la liberación de sus familiares, quienes dijo necesitan atención médica especializada.

Israel Vallarta en conferencia de
Israel Vallarta en conferencia de prensa desde la CDMX . Foto: Diego Ulises Mendoza

Cabe recordar que la detención de su hermano y sobrino se efectuó en mayo de 2012 en la Ciudad de México en un operativo por parte de la Policía Federal que dirigían en ese entonces Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

La detención se realizó por presuntamente haber secuestrado a una persona. Por este caso Cárdenas Palomino se encuentra en prisión al ser acusado de probable tortura en contra de los familiares de Vallarta.

Vallarta también informó que interpondrá una denuncia contra Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, y otros funcionarios que estarían involucrados en su caso luego de ser detenido junto a la francesa Florence Cassez en diciembre de 2005 y permanecer recluido sin sentencia.

“Son varios funcionarios, entre otros responsables. Ya están ahí precisados en la denuncia, y les puedo comentar a ustedes que yo interpuse un recurso de apelación cuando me notificaron que ya se había dado el inicio a una carpeta, pero fue únicamente por el delito de tortura, pero existen muchos más delitos en comisión en ese entonces”, comentó.

Israel Vallarta y Florence Cassez
Israel Vallarta y Florence Cassez durante su detención en diciembre de 2005.

Además, dijo que solicitará una compensación económica por los años que permaneció en prisión al ser acusado de liderar la banda de Los Zodiaco, señalada como una organización dedicada al secuestro.

“Lo que sea justo nada más (…) No quiero que me den de más, pero tampoco que me den menos”, comentó.

Temas Relacionados

Israel Vallartaliberación familiaresFlorence CassezLos ZodiacoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Pablo Lemus anuncia inversión complementaria de 35 millones de pesos, durante el paso de Sheinbaum por Jalisco

Martí Batres reiteró que con la apertura del Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco no deja de operar el antiguo hospital

Pablo Lemus anuncia inversión complementaria

¿Se canceló tu viaje? Checa el estado de las operaciones del AICM

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Se canceló tu viaje? Checa

Módulos en CDMX para registrar Pensión Mujeres Bienestar en agosto 2025

Este programa permite el pase automático a la Pensión Adultos Mayores

Módulos en CDMX para registrar

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación la tarde de hoy 8 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: El ‘bombón asesino’ defenderá la salvación durante la gala de este viernes

La Casa de los Famosos

¿Quién fue el futbolista mexicano que intentó conquistar a Olivia Collins?

La primera participante eliminada de la Casa de los Famosos reveló su amor por Pumas

¿Quién fue el futbolista mexicano
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU enfrenta “un partido difícil”

EEUU enfrenta “un partido difícil” contra los cárteles, acusa Donald Trump

Detienen a tres personas en CDMX por el asesinato de Mario Machuca, líder de la organización sindical CROC en Cancún

Capturan a dos personas en Chihuahua que intentaban ingresar 40 mil cartuchos de diversos calibres desde EEUU

Golpe al tráfico de metanfetaminas en Chiapas: esto fue lo que aseguraron fuerzas federales

Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación la tarde de hoy 8 de agosto

Shanik y Galilea Montijo confiesan que su icónica pelea en “Hoy” fue planeada

Esto es lo que estaría ganando Facundo semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Fans piden a Dalílah que se aleje de Ninel Conde y forme el “Team Eclipse” con estos habitantes

Conductor de Imagen Televisión reporta robo durante el concierto de Maluma en CDMX

DEPORTES

¿Quién fue el futbolista mexicano

¿Quién fue el futbolista mexicano que intentó conquistar a Olivia Collins?

Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”

Carlos Hermosillo vuelve a explotar en contra de Vicente Sánchez: “Estoy cansado de escuchar lo de sus partidos”

América vs Querétaro: IA revela al ganador del partido de la jornada 4

Agenda deportiva del fin de semana: regresa la Liga MX y vuelve el futbol europeo con la final de la Community Shield