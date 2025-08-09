Israel Vallarta pide la liberación de su hermano y sobrino tras ser absuelto: “Mi familia no está completa”

Israel Vallarta realizó una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que habló sobre su caso. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Israel Vallarta Cisneros pidió que los casos de su hermano, Mario Vallarta, y su sobrino, Sergio Cortez Vallarta, sean visibilizados para favorecer su pronta liberación.

Durante conferencia de prensa realizada este viernes frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Vallarta habló sobre su liberación tras ser absuelto y recordó que dos de sus familiares aún se encuentran en prisión por el mismo caso que lo llevó a permanecer casi 20 años en el Altiplano.

“Fue una libertad legítima, estoy absuelto, fui absuelto, pero todavía no ha sido una situación completa porque mi familia no está completa. Todos ustedes saben, es derecho conocido y público que faltan mi hermano y mi sobrino”, recordó.

Vallarta pidió a los medios a que se haga una mayor difusión de los casos de sus familiares, quienes fueron llevados a prisión en mayo de 2012 al ser acusados de presuntamente pertenecer a la banda de “Los Zodiaco” y vincularlos con el secuestro de una persona.

“Yo quisiera que ahora, de aquí en adelante, pudiéramos concientizar un poquito más y les pido su apoyo para que pudiéramos sensibilizar más la situación de mi hermano y mi sobrino”, solicitó a medios para favorecer la liberación de sus familiares, quienes dijo necesitan atención médica especializada.

Israel Vallarta en conferencia de prensa desde la CDMX . Foto: Diego Ulises Mendoza

Cabe recordar que la detención de su hermano y sobrino se efectuó en mayo de 2012 en la Ciudad de México en un operativo por parte de la Policía Federal que dirigían en ese entonces Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

La detención se realizó por presuntamente haber secuestrado a una persona. Por este caso Cárdenas Palomino se encuentra en prisión al ser acusado de probable tortura en contra de los familiares de Vallarta.

Vallarta también informó que interpondrá una denuncia contra Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, y otros funcionarios que estarían involucrados en su caso luego de ser detenido junto a la francesa Florence Cassez en diciembre de 2005 y permanecer recluido sin sentencia.

“Son varios funcionarios, entre otros responsables. Ya están ahí precisados en la denuncia, y les puedo comentar a ustedes que yo interpuse un recurso de apelación cuando me notificaron que ya se había dado el inicio a una carpeta, pero fue únicamente por el delito de tortura, pero existen muchos más delitos en comisión en ese entonces”, comentó.

Israel Vallarta y Florence Cassez durante su detención en diciembre de 2005.

Además, dijo que solicitará una compensación económica por los años que permaneció en prisión al ser acusado de liderar la banda de Los Zodiaco, señalada como una organización dedicada al secuestro.

“Lo que sea justo nada más (…) No quiero que me den de más, pero tampoco que me den menos”, comentó.