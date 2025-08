El oscuro origen de Los Zodiaco, banda de la que acusaron a Israel Vallarta de liderar: “Sí existió y era de policías”

El pasado viernes fue detenido Vallarta. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

El pasado viernes, tras casi 20 años de permanecer en prisión sin sentencia, Israel Vallarta fue liberado del Penal del Altiplano. Tras salir, dio diversas declaraciones a medios de comunicación, a quienes agradeció por no dejarlo solo.

Vallarta fue detenido en el año 2005 acusado de liderar una banda de secuestradores llamada Los Zodiaco, sin embargo, en una entrevista reciente con la periodista Elisa Alanís, dio a conocer cómo fue que las autoridades pusieron ese nombre a la presunta banda.

Vallarta dijo que el día que fue detenido, al estar con el Ministerio Público, que se llamaba Alejandro Fernán Medrano, y quien lo estaba golpeando, le preguntó cómo le decían o cuál era su apodo, a lo que él respondió que no tenía apodos.

“Resulta, para que sepan, que estando yo ante el Ministerio Público, que me estaba golpeando, porque también el Ministerio Público estaba ahí, bajaba y subía, que se llamaba Alejandro Fernán Medrano, hoy fallecido, el señor este, no sé por qué ni cuándo, porque a mí me avisaron en la carpeta de investigación que él ya no se puede presentar a juicio porque falleció, por eso sé que falleció esta persona”, declaró.

Vallarta fue detenido en 2005. FOTO: Pedro Marrufo/CUARTOSCURO.COM

Dijo que ese hombre, ese mismo día, en la noche, le preguntó su nombre, a lo que él se lo dijo. “Me dice, ya después de que pasa todo esto, ya en la noche, me pregunta cómo te llamas, Israel Vallarta Cisneros, cómo te dicen de cariño en tu casa, no, pues no, qué apodos tienes de tu escuela, es que no tengo apodos, y todavía se molesta, dice: bueno, tu familia, tus padres, tu esposa, pues me dicen mi amor, mi cielo, me da una bofetada, no te burles hijo de tal por cual, estoy hablando en serio, qué signo zodiacal eres, no pues cáncer, tú, libra, tú, equis, Los Zodiacos, así, así nació, para que sepa el pueblo mexicano, así es como nacen las bandas”, aseguró Vallarta.

“Si ven a un tipo que está cojeando de una pata, ah pues este es el Pata Chueca, la banda de los Pata Chueca, así es como nació”, señaló.

Además, aseguró que el tiempo que estuvo preso tuvo contacto con algunos policías, quienes le confesaron que la banda de Los Zodiacos sí existió, y fue una banda de policías que eran comandados por AFI´s y que se dedicaban a secuestrar empresarios.