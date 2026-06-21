Sujeto es grabado cuando se roba laptop y celular en restaurante de la alcaldía Álvaro Obregón

robo restaurante alcaldía Alvaro Obregón CDMX (especial)

Un presunto ladrón fue captado por cámaras de seguridad mientras robaba una computadora portátil y un teléfono celular al interior de un restaurante ubicado en la zona de El Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cuando el sujeto ingresó al establecimiento aparentando ser un cliente más. De acuerdo con las imágenes de seguridad, el hombre llegó tranquilamente al restaurante y solicitó una mesa al personal de recepción. Mientras la hostess se encontraba buscando disponibilidad para atenderlo, el individuo aprovechó un momento de distracción para cometer el robo.

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En cuestión de segundos, el sujeto tomó una laptop y un teléfono celular que se encontraban sobre un mueble de recepción y salió del lugar para huir de manera inmediata. Todo el movimiento quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento.

Sujeto podría estar relacionado con otros robos

Grabaciones de videovigilancia de un restaurante muestran a un hombre que se acerca a un mostrador. El individuo, vestido con camisa a cuadros, sostiene un teléfono en su oreja mientras está junto al mueble. En el mostrador superior se observan dos computadoras portátiles, y en el inferior un teléfono móvil. El hombre extiende un brazo hacia el mostrador y se retira. Tras su partida, uno de los teléfonos y una de las computadoras ya no están en su lugar.

Las imágenes muestran cómo el presunto delincuente actúa con rapidez y aparente experiencia, observando cuidadosamente el entorno antes de ejecutar el hurto. En el video se aprecia que el hombre espera el momento exacto en que el personal deja de poner atención sobre él para apoderarse de los equipos electrónicos y abandonar el restaurante caminando con normalidad.

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Tras darse cuenta del robo, los encargados del negocio revisaron las grabaciones de seguridad y difundieron las imágenes con el objetivo de identificar al sujeto y alertar a otros establecimientos de la zona.

El caso generó indignación entre usuarios en redes sociales, quienes señalaron que el sujeto del video podría estar relacionado con otro robo en una tienda de la calle Ámsterdam en la colonia Condesa, ya que el parecido entre ambos sujetos es mucha y además portaba un bolso negro en la espalda y un suéter en el brazo, como la persona del video.

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No se sabe si hay denuncia por estos hechos

robo Condesa comercio calle Ámsterdam CDMX (@gorila201/X)

El aumento de robos en restaurantes y cafeterías de la capital, especialmente aquellos donde las personas suelen trabajar con computadoras o dejar objetos de valor sobre las mesas aumentó en la capital.

Algunos internautas también hicieron un llamado a extremar precauciones al acudir a sitios públicos, ya que los delincuentes aprovechan cualquier descuido para actuar rápidamente y escapar antes de ser detectados.

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Hasta el momento, no se ha informado si ya existe una denuncia formal presentada ante las autoridades capitalinas, aunque se espera que las grabaciones puedan ayudar a identificar y localizar al responsable.

Las autoridades recomiendan no perder de vista objetos personales como celulares, bolsos y computadoras portátiles al permanecer en restaurantes, cafeterías o espacios concurridos, además de reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa.

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