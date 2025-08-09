México

Cómo preparar las mejores aguas detox para hidratarte y quemar grasa

Refrescantes, nutritivas y fáciles de hacer, son una opción natural también para tener una piel tersa

Por Lorna Huitrón

Refrescantes, nutritivas y fáciles de hacer, son una opción natural también para mejorar la piel

En los últimos años, las aguas detox se han convertido en una tendencia popular para quienes buscan hidratarse de forma saludable, mejorar el aspecto de la piel y favorecer la pérdida de grasa.

Estas bebidas, elaboradas a base de frutas, hierbas y vegetales frescos, no solo aportan un sabor refrescante, sino que también ofrecen beneficios gracias a sus vitaminas, antioxidantes y propiedades depurativas.

Recetas fáciles de aguas detox

Te presentamos tres recetas fáciles de aguas detox que puedes preparar en casa para mantenerte hidratado y cuidar tu salud.

1. Agua detox cítrica

Ingredientes:

  • 1 limón
  • 1 naranja
  • 1 lima
  • 1 litro de agua

Preparación: lava y corta en rodajas finas el limón, la naranja y la lima. Coloca todas las frutas en una jarra con agua y deja reposar en el refrigerador durante al menos dos horas antes de consumir.

Las aguas detox combinan frutas, hierbas y vegetales frescos para ofrecer una bebida refrescante, rica en vitaminas y antioxidantes, ideal para hidratarse, mejorar la piel y favorecer la pérdida de grasa

Esta combinación es rica en vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, estimula la producción de colágeno y contribuye a mejorar la digestión.

2. Agua detox con limón, menta y frambuesa

Ingredientes:

  • 1 limón
  • Unas hojas frescas de menta
  • Un puñado de frambuesas
  • 1 litro de agua

Preparación: corta el limón en rodajas y agrégalo a una jarra con agua junto con la menta y las frambuesas. Refrigera durante un par de horas para que los sabores se concentren.

Esta receta combina el poder antioxidante de las frambuesas, que combaten los radicales libres, con el efecto refrescante de la menta y las propiedades depurativas del limón, favoreciendo la eliminación de toxinas.

3. Agua detox con limón, pepino y menta

Ingredientes:

  • 1 limón
  • Medio pepino
  • Unas hojas de menta
  • 1 litro de agua

Preparación: lava bien los ingredientes, corta el limón y el pepino en rodajas y colócalos en una jarra con las hojas de menta. Deja reposar en el refrigerador antes de beber.

Esta mezcla es ideal para hidratar el cuerpo, reducir la retención de líquidos y mantener la piel fresca y luminosa gracias a las propiedades del pepino y la menta.

Consejos para aprovechar al máximo las aguas detox

  • Utiliza ingredientes frescos y de preferencia orgánicos.
  • Consume el agua detox el mismo día de su preparación para aprovechar todos sus nutrientes.
  • Acompaña su consumo con una alimentación balanceada y actividad física regular para potenciar sus beneficios.
Las aguas detox combinan frutas, hierbas y vegetales frescos para ofrecer una bebida refrescante, rica en vitaminas y antioxidantes, ideal para hidratarse, mejorar la piel y favorecer la pérdida de grasa

Las aguas detox son una alternativa natural, económica y deliciosa para cuidar tu salud y bienestar. Con estas tres recetas, podrás refrescarte mientras aportas a tu cuerpo nutrientes esenciales que favorecen la hidratación, la eliminación de toxinas y la pérdida de grasa.

