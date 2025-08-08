México

Sheinbaum valida que Lorenzo Córdova opine sobre reforma electoral pero insiste en racismo: “No hemos escuchado una disculpa”

La presidenta informó que el nombre del exconsejero presidente del INE ya no aparece en los libros de la SEP

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Sheinbaum confirmó que el nombre
Sheinbaum confirmó que el nombre de Lorenzo Córdova ya no aparece en los libros de la SEP. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó que Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde, exconsejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE) a quienes ha señalado de apoyar a la oposición, opinen sobre la reforma electoral que está próxima a redactarse.

Sin embargo, recordó diversos dichos y actos que realizaron ambos exfuncionarios electorales durante sus gestiones como presidentes del INE, presuntamente de corrupción, discriminación e incluso racismo.

“Ellos son libres de hablar, de participar, de decir sus opiniones, también nosotros libres de hablar de su historia”, dijo en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional al ser cuestionada sobre si considera a ambos exfuncionarios “moralmente inhabilitados” para comentar sobre la reforma.

Por ello, Sheinbaum Pardo destacó que durante el sexenio del expresidente panista, Vicente Fox, se inició un proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, presuntamente con el objetivo de que no contendiera por la Presidencia de la República.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLorenzo Córdovareforma electoralLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Este es el efecto del fluoruro de estaño y razón del retiro de la pasta Colgate Total Clean Mint

La Cofepris hizo la alerta a los consumidores el pasado 4 de agosto

Este es el efecto del

Descubren megalodón en cenote: INAH exhibe hallazgo en museo de Tulum, Quintana Roo

A 28 metros de profundidad se descubrieron restos de este depredador marino prehistórico que se extinguió hace dos millones de años

Descubren megalodón en cenote: INAH

Quién es la Dra. Lares, la nueva compañera del Dr. Simi, que lo acompañará en su misión por la salud

Con un diseño en peluche y botarga, la Dra. Lares se integra al imaginario visual de la cadena farmacéutica

Quién es la Dra. Lares,

FGR asegura 900 kilos de metanfetamina en Chiapas a través de la Agencia de Investigación Criminal

Un operativo en Palenque permitió que las autoridades también aseguraran un arma de fuego y bultos de sosa cáustica

FGR asegura 900 kilos de

Más de mil minutos de tremor sacudieron al Popocatépetl en las últimas 24 horas

Durante la mañana se observó una emisión continua de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, con dirección oeste suroeste

Más de mil minutos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR asegura 900 kilos de

FGR asegura 900 kilos de metanfetamina en Chiapas a través de la Agencia de Investigación Criminal

Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

Caro Quintero denuncia aislamiento extremo y violación a sus derechos por presunto terrorismo en prisión de EEUU

Militares detienen a tres mujeres que cargaban con fusiles AK-47 y municiones en Culiacán

Sheinbaum dijo que no estaba al tanto de los vínculos de Maduro con el Cártel de Sinaloa: “Es la primera vez que lo oímos”

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os y Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma se agarran a almohadazos por un trend de TikTok: “Natural, no como Ángela y Nodal”

Facundo desaparece de La Casa de los Famosos México: habitantes se preocupan y las redes sociales especulan

José Madero en CDMX: Sede, preventa, fecha y todo lo que debes saber para ir a su concierto

Estadio GNP Seguros: a un año de su reapertura estos son los conciertos que hubo y todos los que vienen

Priscilla Valverde es duramente atacada en redes sociales y su equipo responde: “Desprecio y discriminación”

DEPORTES

Esposa de Sergio Canales da

Esposa de Sergio Canales da a conocer amenazas de muerte en sus redes sociales

Osmar Olvera logra que Ma Jin se quede en México como su entrenadora: “Hablé con la presidenta y se resolvió”

Samuel García confirma duelo de repechaje para el Mundial 2026 en Monterrey

Dónde ver los partidos de los Playoffs LMB 2025, fecha y horarios

¿Posible reencuentro con Messi? Selección Mexicana tendría un duelo amistoso con Argentina