Sheinbaum valida que Lorenzo Córdova opine sobre reforma electoral pero insiste en racismo: “No hemos escuchado una disculpa”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó que Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde, exconsejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE) a quienes ha señalado de apoyar a la oposición, opinen sobre la reforma electoral que está próxima a redactarse.

Sin embargo, recordó diversos dichos y actos que realizaron ambos exfuncionarios electorales durante sus gestiones como presidentes del INE, presuntamente de corrupción, discriminación e incluso racismo.

“Ellos son libres de hablar, de participar, de decir sus opiniones, también nosotros libres de hablar de su historia”, dijo en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional al ser cuestionada sobre si considera a ambos exfuncionarios “moralmente inhabilitados” para comentar sobre la reforma.

Por ello, Sheinbaum Pardo destacó que durante el sexenio del expresidente panista, Vicente Fox, se inició un proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, presuntamente con el objetivo de que no contendiera por la Presidencia de la República.