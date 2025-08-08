La Casa de los Famosos México en vivo: Dalilah es la ganadora del reto de salvación

Inicia la cena de nominados, Dalilah, Alexis Ayala, Priscila, Adrián y Mar Campos comparten sus experiencias al ser los posibles eliminados.
En la última ronda, Dalilah Polanco acumuló 180 puntos y superó la marca de Alexis, llevándose el triunfo. Lo cual significa que durante el día del viernes 8 de agosto, Ninel Conde y Polanco se enfrentarán por la salvación.
En la primera etapa del reto por el robo de la salvación en LCDLFM, los finalistas fueron Alexis Ayala, Adrián Di Monte, Dalilah Polanco y Elaine Haro.
Para completar la prueba, la casa fue dividida en equipos.
Este jueves 7 de agosto en La Casa de los Famosos 2025 se llevó a cabo la prueba para el robo de salvación. El ganador podrá salvar a uno de los nominados, facultad que usualmente corresponde al líder.
La dinámica titulada “Baristas” consistió en deslizar una bebida sobre una mesa dividida en espacios, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posible en cinco turnos. Si un vaso queda a la mitad, el participante repite el tiro, y durante el turno puede reacomodar las tazas o vasos en la mesa. No se otorgan puntos si el vaso se voltea, cae o sale del área designada. Un finalista de cada equipo disputará el privilegio.