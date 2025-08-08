México

La Casa de los Famosos México en vivo: Dalilah es la ganadora del reto de salvación

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

Por Cinthia Salvador

Guardar

En pocas líneas:

    05:44 hsHoy

    Inicia la cena de nominados, Dalilah, Alexis Ayala, Priscila, Adrián y Mar Campos comparten sus experiencias al ser los posibles eliminados.

    05:38 hsHoy

    En la última ronda, Dalilah Polanco acumuló 180 puntos y superó la marca de Alexis, llevándose el triunfo. Lo cual significa que durante el día del viernes 8 de agosto, Ninel Conde y Polanco se enfrentarán por la salvación.

    Dalilah Polanco. (Televisa)
    Dalilah Polanco. (Televisa)
    05:33 hsHoy

    En la primera etapa del reto por el robo de la salvación en LCDLFM, los finalistas fueron Alexis Ayala, Adrián Di Monte, Dalilah Polanco y Elaine Haro.

    05:32 hsHoy

    Para completar la prueba, la casa fue dividida en equipos.

    Primer grupo :

    • Alexis Ayala
    • Facundo
    • Abelito
    • Shiky Clement

    Segundo grupo:

    • Adrián Di Monte
    • Aldo de Nigris
    • Aarón Mercury

    Tercer grupo:

    • Guana
    • Dalilah Polanco
    • Mar Contreras

    Cuarto grupo :

    • Mariana Botas
    • Elaine Haro
    • Priscila Valverde
    05:30 hsHoy

    Este jueves 7 de agosto en La Casa de los Famosos 2025 se llevó a cabo la prueba para el robo de salvación. El ganador podrá salvar a uno de los nominados, facultad que usualmente corresponde al líder.

    La dinámica titulada “Baristas” consistió en deslizar una bebida sobre una mesa dividida en espacios, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posible en cinco turnos. Si un vaso queda a la mitad, el participante repite el tiro, y durante el turno puede reacomodar las tazas o vasos en la mesa. No se otorgan puntos si el vaso se voltea, cae o sale del área designada. Un finalista de cada equipo disputará el privilegio.

    Temas Relacionados

    La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFMmexico-entretenimiento

    Últimas noticias

    Limpio y seguro: AimeP3 comparte el nacimiento de su hijo con sus seguidores en redes sociales

    La influencer agradeció el acompañamiento de quienes la siguen, por lo que se mostró feliz de esta nueva etapa en su vida

    Limpio y seguro: AimeP3 comparte

    ¿Cuánto cuesta una membresía en Club 51, el exclusivo recinto que llevó a Gutiérrez Luna a una fiesta VIP de la F1?

    Los lujos del presidente de la Cámara de Diputados y Diana Karina Barreras, Dato Protegido", ha causado el enojo de los ciudadanos

    ¿Cuánto cuesta una membresía en

    Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

    El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

    Los números que dieron la

    David Faitelson señala a supuesto directivo de Cruz Azul por tener cuentas bancarias en Luxemburgo

    El periodista de TUDN vinculó el nombre de una figura importante de La Noria

    David Faitelson señala a supuesto

    Nuevo León se prepara para el Mundial, Samuel García anuncia inversión de 58 mil mdp en movilidad

    El crecimiento de la movilidad responde al fuerte aumento del parque vehicular local, que pasó de dos a tres millones de automóviles en solo ocho años

    Nuevo León se prepara para

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Un informe de la UNESCO

    Un informe de la UNESCO subraya la marcada distancia que existe entre la educación y las necesidades de aprendizaje de la IA

    Ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por datos sobre un joven que desapareció hace 9 años en Rosario

    Arquitectura ecuestre en auge: cómo se redefine la experiencia del polo en Argentina

    Cómo modernizar tu casa con soluciones fáciles y sin grandes obras

    El verde es el nuevo gris: por qué es el tono neutro para la decoración que llegó para quedarse

    INFOBAE AMÉRICA

    Estas son las cinco condiciones

    Estas son las cinco condiciones aprobadas por Israel para poner fin a la guerra en Gaza

    Un libro en dos mil palabras: “El Conde de Montecristo”, historia de una venganza

    Receta de papas a la crema con verdeo, rápida y fácil

    Qué leer esta semana: el hermano alemán que le apareció a Chico Buarque (y cómo)

    Retiro masivo de juguetes para mascotas en EEUU tras el peligro oculto de las baterías de botón

    DEPORTES

    Enorme actuación de la natación

    Enorme actuación de la natación argentina en el Mundial con cuatro semifinales y un récord: “No es un golpe de suerte”

    El Puma Martínez, antes de su histórico combate: fuerte advertencia tras la provocación del “Bam” Rodríguez y en qué busca emular a Messi

    “Lo di todo, hasta acá llegué”: 20 años después, la historia detrás del retiro del Flaco Traverso

    Tras el triunfo de Estudiantes, Santiago Ascacibar habló sobre el interés de Riquelme para sumarlo a Boca Juniors

    Ben Shelton derrotó a Karen Khachanov y consiguió su primer título de Masters 1000 en Toronto