Priscilla Valverde es duramente atacada en redes sociales y su equipo responde: “Desprecio y discriminación”

(Captura de pantalla YouTube)

La participación de Priscila Valverde en La Casa de los Famosos México se ha colocado en el centro del debate digital luego de su reciente nominación por segunda semana consecutiva.

La modelo y ex reina de belleza se convirtió en blanco de mensajes adversos y críticas en distintas plataformas digitales, lo que motivó una respuesta pública de su equipo de representación.

A través de un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram de Priscila Valverde, el equipo expresó preocupación por la intensidad de los comentarios dirigidos hacia la concursante. El texto señala que la ex reina de belleza ha recibido mensajes de “violencia, discriminación y desprecio”, en el contexto de su estancia en el reality show y las reacciones de la audiencia tras su segunda nominación para abandonar la competencia.

(Captura de pantalla YouTube)

El equipo externo de Valverde hizo un llamado directo a la audiencia, recordando el propósito original del formato.

“Recordemos: esto es un juego y un programa de entretenimiento, pero nadie merece ser blanco de agresiones o insultos”, se lee en el comunicado. La petición busca evitar que la crítica al desempeño de cualquier participante de La Casa de los Famosos México cruce la línea del respeto y derive en actos de hostigamiento.

El mensaje advierte que, más allá de la faceta de concursante, Priscila Valverde es una mujer afrodescendiente y reina de belleza, condiciones que —sostienen— no pueden ni deben ser utilizadas como motivo de ataque.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

“Así como ella, todos merecemos respeto. Seamos palabras que abrazan, no letras que hieren”, concluye el texto publicado por su comunidad de apoyo en redes.

En la dinámica de nominación, la inclusión de Priscila en la lista de posibles eliminados dividió opiniones entre los televidentes y usuarios online. Si bien existen seguidores que respaldan su permanencia en la competencia, otros han promovido su salida y han reproducido calificativos como “mueble”, además de comentar sobre su apariencia física, situación que intensificó el debate en torno a los límites de la crítica en plataformas digitales.

Comunicado en las redes sociales de Priscila Valverde. (Instagram)

Por otro lado, el descontento del público en redes deviene principalmente porque Valverde se ha convertido en una persona cercana de Ninel Conde, una figura controvertida en estos momentos dentro del programa. No obstante, muchos comentarios en redes tienden a señalar su aspecto físico y no sus comportamientos como competidora del show.

Dentro del propio programa, Priscila Valverde ha abordado de manera abierta su identidad y origen. En varias ocasiones, se ha referido a sí misma con los apodos “La negra” o “Pocahontas”.

Ella ha explicado ante sus compañeros que sus rasgos étnicos son motivo de orgullo y representa con dignidad su herencia, perspectiva que algunos de sus seguidores han resaltado en los comentarios.