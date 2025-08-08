México

Limpio y seguro: AimeP3 comparte el nacimiento de su hijo con sus seguidores en redes sociales

La influencer agradeció el acompañamiento de quienes la siguen, por lo que se mostró feliz de esta nueva etapa en su vida

Por Jesús Tovar Sosa

AimeP3 dio a conocer el nacimiento de su hijo. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La reconocida creadora de contenido AimeP3, cuyo nombre real es Marisol Domínguez Maya, compartió con emoción la noticia del nacimiento de su bebé, marcando un momento muy especial en su vida personal. A través de una emotiva publicación en redes sociales, la influencer mexicana expresó su alegría, gratitud y fe en esta nueva etapa como madre.

Acompañando el anuncio con un video en el que mostraba fotografías del recién nacido, AimeP3 escribió un mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores:

“Siempre le pedí a Dios un hombre que me quisiera por lo que soy, no por lo que le puedo dar. Que me amara incondicionalmente… y al fin me lo mandó. Ese hombre que siempre soñé. Estoy muy feliz y agradecida. Sé que no será fácil, y que será un camino duro y largo en esta prueba que nos ha puesto en el camino. Pero saldremos adelante con fe. Pueden hablar y decir muchas cosas, buenas o malas, pero mi bebé y yo nos quedamos con lo bueno de las personas y sus oraciones. ¡Gracias a todos por todo, los quiero!”, expresó.

Anteriormente, la influencer confirmó su embarazo en redes sociales. Foto: (Captura Facebook) AimeP3

Aunque la youtuber se mostró preocupada por posibles complicaciones durante su embarazo, AimeP3 ha dejado claro que se ha sentido acompañada, amada y profundamente agradecida por este momento de plenitud.

La llegada del bebé era un tema muy esperado por los seguidores de AimeP3, quienes han acompañado cada etapa de su embarazo a través de publicaciones, transmisiones en vivo y videos. Su comunidad, conocida como el “UniversoP3”, ha sido testigo de los altibajos en la vida de la influencer durante más de una década, y muchos expresaron su emoción al ver a Marisol cumplir uno de sus más grandes anhelos: convertirse en madre.

Los comentarios en sus redes sociales no se hicieron esperar. Cientos de mensajes de felicitación, oraciones y buenos deseos inundaron sus publicaciones, demostrando el fuerte vínculo emocional que tiene con sus seguidores.

AimeP3 compartió un video en su cuenta de TikTok sobre el nacimiento de su hijo. Foto: (Captura de Pantalla)

¿Quién es AimeP3?

Marisol Domínguez Maya, mejor conocida como AimeP3, nació el 20 de marzo de 1989 en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Desde 2010 ha trabajado como creadora de contenido, ganando popularidad por sus tutoriales de manualidades, consejos de belleza y, más adelante, por compartir aspectos íntimos de su vida.

Su vida digital ha estado marcada por momentos de alegría, polémicas públicas y una comunidad que la sigue fielmente. Con el nacimiento de su hijo, comienza una nueva etapa en la historia de su “telenovela digital”, como muchos llaman al contenido que comparte día a día.

A pesar de sus polémicas, con esta nueva faceta como mamá, AimeP3 ha buscado demostrar que está lista para seguir adelante con más fuerza que nunca, acompañada de su hijo, su pareja y el cariño incondicional de su audiencia.

