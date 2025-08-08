Los corridos tumbados siguen dominando Spotify México, ¿Cuáles son los temas más populares?

El género regional mexicano vuelve a conquistar el ranking de Spotify México con los nuevos temas de Fuerza Regida y Natanael Cano. (FB, Fuerza Regida - AP)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. TU SANCHO

Fuerza Regida

La canción de Fuerza Regida se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.640.261 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Natanael Cano

«Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)» de Natanael Cano es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.524.114 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Tras acumular 1.389.981 reproducciones, «Marlboro Rojo» de Fuerza Regida se mantiene en tercer lugar.

4. SUIZA

Calle 24

«SUIZA», interpretado por Calle 24, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 1.312.443 reproducciones.

5. POR SUS BESOS

Tito Double P

«POR SUS BESOS» de Tito Double P es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.263.035 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

La nueva producción de Los Dareyes De La Sierra se vende como pan caliente. Ya lleva 1.207.828 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)

Luis R Conriquez

«Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)» de Luis R Conriquez va en descenso: ya llega a la séptima posición. Sus 1.142.148 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

8. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 952.252 reproducciones, motivo por el cual sigue en la octava posición.

9. Te Quería Ver (w Neton Vega)

Alemán

Tras haberse reproducido 873.376 veces, «Te Quería Ver (w Neton Vega)» de Alemán se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 9.

10. Morena (w Peso Pluma)

Neton Vega

Un número tan favorable como 800.933 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Neton Vega va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo lugar.

El día que Spotify se volvió viral por ¿eliminar narco corridos?

En 2024, publicaciones en línea y redes sociales difundieron un documento atribuido a Spotify México, fechado el 10 de diciembre de dicho año, en el que se afirmaba que la plataforma había decidido retirar canciones que glorificaran actividades relacionadas con el narcotráfico, los cárteles y la violencia.

Sin embargo, el equipo de comunicación de Spotify desmintió su autenticidad, afirmando que dicho comunicado no fue emitido por la compañía.

El documento apócrifo fue ampliamente compartido en redes sociales, donde textos como “Spotify retira de su plataforma los narcocorridos, ¿estás a favor o en contra?” generaron un debate en línea, según lo informado por Reuters.

Además, vía correo electrónico, Spotify compartió un enlace a las reglas que rigen los contenidos de su plataforma, las cuales prohíben contenidos que promuevan terrorismo, extremismo violento, explotación infantil o acoso, pero no mencionan específicamente narcocorridos, narcotráfico ni cárteles.

Al respecto, una revisión realizada por Reuters al 18 de diciembre de 2024 constató que canciones relacionadas con cárteles y narcotraficantes continúan disponibles en la plataforma, asimismo, no se hallaron rastros del supuesto comunicado en las redes sociales de Spotify México o en la sección de noticias y anuncios del sitio web oficial de la plataforma.

Las canciones más escuchadas del 2024

Peso Pluma alcanzó más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con audiencias de todo el mundo. Según un informe reciente, el álbum ‘Éxodo’, lanzado en junio de 2024, debutó con más de 29.8 millones de reproducciones mundiales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

Peso Pluma ha logrado un gran impacto en la música global, pues logró la séptima posición como el artista más escuchado en 2024, de acuerdo con Spotify Wrapped. Este reconocimiento destaca su popularidad no solo en Latinoamérica, sino también en otras regiones del mundo. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público.

En 2023, Peso Pluma se posicionó como el quinto artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma, evidenciando su ascenso meteórico en el panorama musical.

El éxito de Peso Pluma no solo se limita a las cifras de streaming, sino que también refleja una tendencia más amplia en la música latina, donde los corridos tumbados han ganado una notable aceptación. Este subgénero, que combina elementos de la música regional mexicana con influencias urbanas, ha capturado la atención de una audiencia diversa, ampliando su alcance más allá de las fronteras tradicionales.