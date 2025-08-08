Estadio GNP Seguros: a un año de su reapertura estos son los conciertos que hubo y todos los que vienen. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

El Estadio GNP Seguros cumple un año desde su reinauguración y ya se consolidó como uno de los principales recintos para eventos musicales en México y el mundo. Ubicado en la zona oriente, este espacio se transformó en un referente del entretenimiento en vivo y concentra una agenda que abarca tanto grandes figuras internacionales como artistas nacionales.

El 10 de agosto de 2024, Bruno Mars ofreció los primeros conciertos tras la remodelación. Desde entonces, desfilaron nombres como Paul McCartney, Metallica, Lady Gaga, Shakira, Natanael Cano y Feid. Estos espectáculos contribuyeron a que México se ubicara como el tercer mercado global en la industria de conciertos en vivo, según destacan diversas mediciones internacionales.

Durante su primer año de funcionamiento, el Estadio GNP Seguros suma más de 50 presentaciones con artistas de géneros variados. Además, fue reconocido por publicaciones especializadas como Pollstar y Billboard Boxscore, que lo colocaron por encima de recintos como el Marvel Stadium en Australia, el Allegiant Stadium de Las Vegas y el mismo Morumbi en Brasil. La revista IQ también lo destacó en la cima de su ranking anual.

Los conciertos de Shakira en Ciudad de México generan más de 160 millones de dólares para la economía local - crédito Colprensa

El calendario del último año incluyó a Bruno Mars (8, 10 y 11 de agosto de 2024), Feid (20 y 21 de agosto), Natanael Cano (23 de agosto), Caifanes (31 de agosto), Metallica (20, 22, 27 y 29 de septiembre), Eric Clapton (3 de octubre), The Killers (5 y 6 de octubre), Blink-182 (9 de noviembre), Paul McCartney (12 y 14 de noviembre), Fabulosos Cadillacs (22 de noviembre), Luis Miguel (31 de noviembre y 1 de diciembre), Café Tacvba (5 de diciembre), Carin León (7 de diciembre), Morat (13, 14 y 15 de diciembre), Temerarios (20 y 21 de diciembre), Kygo (25 de enero de 2025), Linkin Park (31 de enero), El Tri (15 de febrero), Sabino (28 de febrero), Vive Latino (15 y 16 de marzo), Shakira (19, 20, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo), Olivia Rodrigo (2 y 3 de abril), Stray Kids (12 y 13 de abril), Hombres G (23 de abril), Lady Gaga (26 y 27 de abril), SMTOWN (9 de mayo), Marco Antonio Solís (28 y 29 de mayo), Enrique Bunbury (25 de junio), Grupo Firme (27 y 28 de junio), Fuerza Regida (26 de junio) y Anuel AA (2 de agosto).

El Estadio GNP Seguros se posiciona no solo como un espacio para la música, sino como un motor de empleo y actividad económica, involucrando a más de 40 mil personas en áreas de producción, logística, seguridad y hospitalidad en cada evento. A un año de su reapertura, el recinto permanece como punto de encuentro para miles de asistentes y referencia en la vida cultural de la capital mexicana.

¿Qué conciertos hay programados en el Estadio GNP Seguros?

Bad Bunny Estadio GNP Seguros. (Ocesa / X)

Para el resto de 2025 la programación confirma la presencia de ATEEZ el 23 de agosto y el regreso de Shakira con funciones los días 26, 27, 29 y 30 de agosto, además del 18 de septiembre como parte de su gira mundial.

Imagine Dragons se presentará el 5 y 7 de septiembre. Uno de los momentos más esperados será la reunión de Oasis, el 12 y 13 de septiembre, mientras que Kendrick Lamar tendrá una fecha el 23 del mismo mes.

La agenda también incluye seis conciertos de Zoé entre septiembre y noviembre, Alejandro Fernández el 4 de octubre y el espectáculo “Juntos” de Jorge Medina y Josi Cuen el 19 y 21 de noviembre. Panteón Rococó celebrará su 35 aniversario el 27 y 28 de noviembre. Dua Lipa tiene confirmadas cuatro fechas: 1, 2, 5 y 6 de diciembre. Bad Bunny cerrará el año con ocho presentaciones en diciembre.