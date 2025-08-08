México

EEUU enfrenta “un partido difícil” contra los cárteles, acusa Donald Trump

Esta mañana se informó la firma de una orden ejecutiva para utilizar fuerzas militares para combatir a las organizaciones criminales

Por Ale Huitron

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 6 de agosto de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó que enfrentan un “partido difícil” en contra de los cárteles del narcotráfico que se encuentran en Latinoamérica.

Dicha declaración la realizó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la que estuvo acompañado de los líderes de Armenia y Azerbaiyán durante la firma de un acuerdo en la cumbre de paz en Washington.

“Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas. Así que queremos proteger nuestro país, tenemos que protegerlo (…) Estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más qué decir al respecto”, comentó al ser cuestionado por una periodista tras el artículo publicado por el New York Times sobre una orden ejecutiva para enfrentar a los cárteles con fuerzas militares.

De acuerdo con el artículo, Trump firmó en secreto una orden ejecutiva dirigida al Pentágono para comenzar a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico.

Cabe recordar que el pasado 20 de febrero fueron designados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos 6 cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), entre las que se encuentran el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, entre otros.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva firmada tras su toma de posesión, en Washington, el 20 de enero de 2025. (AP Foto/Matt Rourke)

Según la información del medio, Trump habría ordenado que se realicen operaciones militares en el mar y tierra sin importar que se trate de territorio extranjero.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante la conferencia matutina de este viernes que ya tenía conocimiento de una orden ejecutiva presentada por Trump, pero destacó que no se trata de una invasión la implementación de las fuerzas militares en el combate al narcotráfico.

“Iba a venir una orden sí, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país. No tiene que ver con México, solamente al interior de Estados Unidos, no va a venir a México con los militares”, aseguró.

Respecto a la implementación de militares estadounidenses, la mandataria federal descartó el ingreso de tropas México.

“Cooperamos, colaboramos, pero no va haber invasión, eso está descartado”, dijo.

Sheinbaum aseguró que no ingresarán
Sheinbaum aseguró que no ingresarán tropas estadounidenses al país tras la orden realizada por Trump. | Jovani Pérez

Además, la presidenta reiteró que durante las negociaciones con Trump nunca se ha establecido algún acuerdo para el ingreso de tropas al país a pesar de posibles planteamientos al respecto.

“Lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido, no es parte de ningún acuerdo ni mucho menos. No (lo) han planteado, y cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no. Se ha informado que venía esta orden ejecutiva y no tiene que ver con la participación de ningún militar o institución en nuestro territorio”, explicó la presidenta.

