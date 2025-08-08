CDMX refuerza medidas del programa Tlaloque ante temporada de lluvias

Clara Brugada dio banderazo al plan "Tlaloque Reforzado, respuesta efectiva ante las lluvias". (Foto: Especial)

Este viernes 8 de agosto de 2025, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la estrategia denominada “Tlaloque Reforzado, respuesta efectiva ante las lluvias”.

El acto se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante la presentación, Brugada Molina anunció una inversión de mil 595 millones de pesos destinada a la adquisición de equipos de última generación, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante las intensas lluvias que afectan a la capital.

La mandataria subrayó que actualmente, a mitad de la temporada de lluvias, la precipitación en la Ciudad de México ya ha superado el promedio anual histórico.

Explicó que esta inversión histórica está dirigida a preparar a la ciudad para los meses de agosto y septiembre, que son reconocidos por registrar los mayores volúmenes de lluvia en el año.

“La lluvia que hemos tenido y que hemos enfrentado, pues ha sido una temporada de lluvias más intensa de las últimas cuatro décadas y vamos a la mitad de la temporada, es decir, todavía nos falta otros meses más y faltan los meses que tradicionalmente son los más difíciles”, afirmó.

La Jefa de Gobierno detalló que la nueva adquisición contempla una flota de 40 camiones hidroneumáticos, los cuales serán distribuidos entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

De este total, 15 unidades permanecerán en operación central, con el propósito de agilizar las labores de desazolve y la atención a inundaciones.

También resaltó que estos vehículos estarán acompañados de otras herramientas, como pipas y maquinaria especializada, lo que permitirá reducir los tiempos de respuesta ante emergencias provocadas por las lluvias.

“En esta temporada de lluvias podamos enfrentar las emergencias de mejor manera, es la flotilla, la mayor flotilla de camiones de este tipo operando al 100% a partir de hoy. La Ciudad de México arranca con todo este equipo de infraestructura”. Afirmó.

El programa de respuesta ante inundaciones se complementó con la adquisición de 200 pipas nuevas, cuyo objetivo es garantizar el suministro de agua potable a la ciudadanía.

A estas unidades se sumaron 20 camiones destinados al programa “Agua Bienestar”, enfocado en la distribución de garrafones de agua purificada, cuyo precio para las familias se fijó en cinco pesos por unidad.

La modernización de la red hídrica incluye la incorporación de equipos para la rehabilitación de tuberías sin necesidad de excavaciones. Esta estrategia utiliza tecnología robotizada capaz de reparar conductos desde el interior, lo que permite reducir los tiempos de obra en un 50% y evitar afectaciones en la vialidad.

Con este equipamiento, las estimaciones indican que se podrán rehabilitar hasta 20 kilómetros de tuberías anualmente.

Además, se integraron 324 equipos especializados al parque vehicular y operativo, entre los cuales se encuentran malacates, compresoras, bombas sumergibles y retroexcavadoras, entre otros dispositivos necesarios para enfrentar emergencias y realizar trabajos de mantenimiento en la red de agua potable y de drenaje.

Con el objetivo es mantener un monitoreo constante del clima y distribuir estratégicamente los equipos para anticiparse a los problemas y dar una respuesta inmediata, el protocolo “Tlaloque Reforzado” funcionará en estrecha colaboración entre la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Bomberos y las 16 alcaldías de la ciudad.