Ruido Joven: el megabazar que reúne música, merch y conciertos gratis en CDMX, te damos todos los detalles

Los diferentes stands ofrecerán desde camisetas hasta gorras, discos o artículos exclusivos. (Cuartoscuro.)

La capital del país suma una nueva plataforma de impulso a la música independiente y la cultura alternativa con la primera edición del megabazar Ruido Joven, un evento dedicado a los fanáticos de la escena alternativa y el rock nacional.

Organizado por la Organización Nacional de Artistas Independientes (ONAI) y la Secretaría de Cultura de la CDMX, este encuentro busca acercar la oferta de más de 40 bandas y proyectos musicales al público, no sólo por medio de su música, sino también a través de mercancía oficial y presentaciones en vivo.

El evento se realizará el sábado 23 de agosto en el Skatepark del Parque de Cultura Urbana (Parcur), ubicado en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. La convocatoria contempla actividades de 11:00 a 19:00 horas, bajo un concepto incluyente, abierto a familias, jóvenes y cualquier persona interesada en descubrir la diversidad del panorama musical independiente de la Ciudad de México.

Qué sucederá en Ruido Joven

El bazar también contempla la participación de nueve bandas. (Luis Angel H Mora, Infobae México)

En la primera edición de Ruido Joven, los asistentes podrán adquirir productos originales y oficiales de más de 40 bandas y sellos, entre los que destacan nombres como Bandalos Chinos, Cala Vento, Chingadazo de Kung Fu, Clubz, División Minúscula, Elis Paprika, Kill Aniston, Marco Mares, Thermo, Valgur, Wiplash, Hummersqueal, White Owl, Silver Rose, The Witchers Band, Víctor Meza, Smash-O, Rodeo Wat, Yuno, y Vicente Jaurege, entre muchos más.

Los diferentes stands ofrecerán acceso a mercancía que suele ser difícil de encontrar en espacios físicos, desde camisetas, gorras, discos o artículos exclusivos, hasta lanzamientos especiales confeccionados para esta ocasión.

El programa de Ruido Joven también contempla la participación de nueve bandas que tocarán sobre el escenario instalado en el skatepark del Parcur. La lista oficial aún no ha sido revelada por los organizadores, pero cada proyecto musical presentará lo mejor de su repertorio ante una audiencia que busca nuevas propuestas y sonidos. Se recomienda seguir las redes sociales de Ruido Joven para mantenerse informado sobre los anuncios oficiales y actualizaciones del calendario.

La entrada al evento será completamente libre, lo que permite el acceso a personas de todas las edades y perfiles. Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo de la Secretaría de Cultura para diversificar las alternativas de esparcimiento cultural y musical, y para impulsar la economía creativa a través de la visibilidad de sellos emergentes y consolidados del país.

Experiencia integral en el Bosque de Chapultepec

El bazar promueve actividades que invitan a la convivencia y al acceso al arte sin costo. (Secretaría de Cultura)

El megabazar Ruido Joven busca consolidarse como un punto de encuentro anual para quienes siguen la vida musical de la capital. El lugar de la cita es el Skatepark Parcur, al que es posible llegar fácilmente.

Basta descender en la estación Chapultepec de la Línea 1 del Metro y caminar entre 10 y 15 minutos hacia la Tercera Sección del Bosque. En las inmediaciones, además, hay propuestas gastronómicas, zonas de descanso y actividades recreativas, por lo que el evento se perfila como una opción para disfrutar un día completo en uno de los pulmones urbanos de la ciudad.

Con actividades que promueven la convivencia y el acceso al arte sin costo, Ruido Joven representa una oportunidad para hacer comunidad y establecer lazos con nuevos públicos. Adicionalmente al bazar y los conciertos, la experiencia invita a los asistentes a acercarse a la actual oferta musical de la ciudad y descubrir la riqueza de su escena alternativa, muchas veces opacada por los circuitos masivos.

La primera edición de Ruido Joven se perfila como un espacio fundamental para la circulación e intercambio de creatividad, talento y experiencias en la CDMX, apostando por modelos sostenibles y colaborativos para el desarrollo cultural de los jóvenes y el público en general.

La invitación queda abierta para disfrutar de la música, apoyar a las bandas independientes y llevarse parte del arte a casa mediante su mercancía oficial el próximo 23 de agosto en el Bosque de Chapultepec.

Más información y actualizaciones en las redes sociales de Ruido Joven y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.