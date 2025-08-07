Repunta violencia en Atizapán de Zaragoza: cuatro trabajadores de una misma gasera han sido ejecutados en menos de medio año

Homicidio gasera Atizapán de Zaragoza Edomex Inseguridad (especial)

La violencia no da tregua en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, donde este miércoles, dos trabajadores de una gasera fueron asesinados a balazos dentro del establecimiento ubicado en la colonia Villas de las Palmas.

Con este nuevo ataque, suman ya cuatro víctimas mortales en el mismo punto en menos de seis meses, bajo un patrón similar de ejecución.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron en el cruce del Boulevar Ignacio Zaragoza y la calle Emiliano Zapata, cuando sujetos armados ingresaron al inmueble y dispararon a quemarropa contra dos hombres que se encontraban laborando.

Testigos alertaron a las autoridades, pero al arribo de los cuerpos de emergencia, las víctimas ya no presentaban signos vitales.

Segundo ataque en menos de 6 meses

En esta misma gasera, el pasado 19 de febrero fueron asesinados otros dos trabajadores sin que haya detenidos hasta el momento (especial)

El caso ha generado alarma entre vecinos y trabajadores del sector gasero, pues se trata del segundo ataque armado contra la misma estación de servicio en un corto lapso.

En febrero pasado, otros dos empleados de la gasera fueron ejecutados bajo circunstancias similares, también en horario laboral y sin que se identificara a los responsables.

Hasta ahora, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no han confirmado si ambos atentados están relacionados. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación no descartan una posible línea de investigación vinculada con extorsiones o amenazas del crimen organizado, una práctica cada vez más común en negocios establecidos de esta región.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que entre enero y junio de 2025 se han reportado mil 398 casos de extorsión y mil 442 homicidios en todo el Estado de México, una de las cifras más altas del país.

En tanto, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI posiciona a Atizapán como uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad, donde más del 50 por ciento de sus habitantes se siente vulnerable ante la delincuencia. No obstante, el alcalde Pedro Rodríguez ha sostenido en repetidas ocasiones que Atizapán es “el municipio más seguro del Estado de México”, contradiciendo la percepción ciudadana y los indicadores oficiales.

Mientras las investigaciones continúan, el clima de temor y desconfianza persiste en este municipio del Valle de México, donde la impunidad parece ser la constante.