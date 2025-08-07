Pensión ISSSTE: lo que se sabe sobre el posible adelanto del pago de septiembre

En México, un sector de las personas adultas mayores tiene garantizado el acceso a una pensión (Cuartoscuro)

La reciente inquietud entre pensionados del ISSSTE sobre la posibilidad de un adelanto en el pago de septiembre ha generado un aumento en la búsqueda de información precisa para la adecuada gestión de sus recursos. En ese contexto, el instituto han enfatizado la importancia de que los beneficiarios consulten el calendario oficial de pagos, instrumento que ambas instituciones consideran esencial para fortalecer la confianza de los pensionados y asegurar la transparencia en la administración de los recursos.

Desde comienzos de año, el ISSSTE y el IMSS difunden públicamente un cronograma, el cual establece con claridad cada una de las fechas mensuales en que los depósitos serán efectuados. Esto ofrece certeza clave para quienes dependen de estos ingresos, al permitirles prever la llegada de su pensión y estructurar su presupuesto con mayor exactitud. Ante la inquietud habitual sobre posibles adelantos, especialmente en meses como septiembre, el calendario adquiere aún más relevancia por su papel al “evitar confusiones y reducir la incertidumbre” sobre el flujo de recursos.

El documento oficial detalla las fechas para los doce meses del año, lo que posibilita a los pensionados identificar cualquier modificación excepcional en el programa de pagos. De este modo, quienes se ven involucrados pueden anticipar cambios y organizar sus finanzas personales de acuerdo con la información verificada.

Lo que se sabe sobre el posible adelanto del pago de septiembre de la Pensión ISSSTE

El adelanto en la fecha de pago de las pensiones para septiembre fue comunicado a los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes recibirán su depósito el viernes 29 de agosto, un día antes de lo habitual. Este movimiento responde a la coincidencia de los últimos dos días del periodo de pago con el fin de semana, cuando las entidades bancarias permanecen cerradas.

La institución detalló, según su aviso oficial, que el depósito se realizará en el antepenúltimo día del periodo correspondiente, con el objetivo de garantizar que todos sus afiliados puedan disponer del recurso antes del inicio del mes correspondiente, condición que se ha mantenido vigente en los años recientes.

El resto de los depósitos programados para el año se realizarán de la siguiente manera:

Septiembre - viernes 29 de agosto de 2025.

Octubre - martes 30 de septiembre de 2025.

Noviembre - jueves 30 de octubre de 2025.

Primera parte del aguinaldo - primera quincena de noviembre de 2025.

Diciembre - viernes 28 de noviembre de 2025.