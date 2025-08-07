México

¿Cuáles son las propiedades curativas de la arúgula?

Contiene el doble de vitamina C que las naranjas y tres veces más calcio que la leche, fortaleciendo huesos y sistema inmunológico

Por Gerardo Lezama

Guardar
El alto contenido de antioxidantes
El alto contenido de antioxidantes y omega 3 en la arúgula la posiciona como un alimento clave para la longevidad y la protección celular. (Pixabay)

El potencial de la arúgula para la salud va mucho más allá de su papel en las ensaladas. Un dato poco conocido, pero fundamental, es que contiene el doble de vitamina C que las naranjas y tres veces más calcio que la leche, lo que la convierte en un aliado inesperado para fortalecer huesos, dientes y el sistema inmunológico.

Además, su riqueza en antioxidantes y omega 3 la sitúa entre los alimentos recomendados para promover la longevidad y la protección celular.

Estos atributos, respaldados por estudios recientes, han llevado a que la arúgula sea reconocida como un alimento funcional, capaz de influir positivamente en la salud, según el sistema japonés FOSHU (Alimentos para Usos Específicos de la Salud).

La arúgula, también conocida como rúcula, pertenece a la familia de las crucíferas, junto con el brócoli y la coliflor. Su origen se remonta a Asia centro-occidental y la cuenca mediterránea, donde ya en la época romana se valoraban sus efectos digestivos, diuréticos y afrodisíacos.

Hoy, su cultivo se extiende durante todo el año, lo que facilita su presencia constante en los supermercados.

La arúgula es reconocida como
La arúgula es reconocida como alimento funcional por el sistema japonés FOSHU debido a sus beneficios comprobados para la salud. (iStock)

Uno de los aspectos más destacados de la arúgula es su bajo aporte calórico: aporta solo 25 calorías por cada 100 gramos, lo que la convierte en una opción ideal para dietas hipocalóricas y control de peso.

A esto se suma su alto contenido en fibra, que favorece la digestión y contribuye al equilibrio del microbioma intestinal gracias a sus prebióticos.

Además, su perfil nutricional incluye minerales como hierro, potasio, zinc y fósforo, así como vitaminas del grupo B y vitamina K.La acción antioxidante de la arúgula, atribuida a su concentración de provitamina A, vitamina C, betacaroteno, luteína y zeaxantina, resulta beneficiosa para la piel, aportando tonicidad y elasticidad, y para la salud ocular, al proteger la retina de los rayos UV.

Su poder antiinflamatorio ha sido aprovechado en la medicina popular para tratar afecciones como el eczema y el acné.

Con solo 25 calorías por
Con solo 25 calorías por cada 100 gramos, la arúgula es ideal para dietas hipocalóricas y el control de peso. Foto: Inga Kjer/dpa

En el ámbito cardiovascular, la arúgula destaca por su capacidad para reducir la hipertensión gracias a su contenido en calcio, magnesio y potasio, superando incluso al plátano en este último mineral. Además, la combinación de vitamina C, vitamina K y folato contribuye a la protección del corazón.

Estudios recientes han confirmado su efecto afrodisíaco y su capacidad para aumentar la fertilidad, así como su utilidad para personas con diabetes, ya que el aceite de sus semillas ayuda a reducir los niveles de insulina y la hiperglucemia.

Para aprovechar al máximo sus propiedades curativas, los expertos recomiendan consumir la arúgula silvestre, fresca y preferentemente cruda, ya que así conserva intactos sus nutrientes.

Su versatilidad permite incorporarla en ensaladas, pizzas, carpaccios, tortillas y risottos, potenciando tanto el sabor como los beneficios para la salud.

Temas Relacionados

SaludBienestarArúgulapropiedades curativas

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo y Mariana Botas comienzan las estrategias para la nominación de hoy 6 de agosto

Sigue de cerca todo lo que ocurre en el 24/7: ‘La jefa’ hace la primera llamada para la segunda noche de nominación

La Casa de los Famosos

Quién es Jaime Cantón Rocha, el primer diputado LGBT+ que presidirá un Congreso local

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue electo de manera unánime por legisladores del Congreso del estado de Baja California

Quién es Jaime Cantón Rocha,

Tras sufrir neumonía, Joaquín López-Dóriga destapa que tuvo un doloroso cáncer

El periodista sorprendió al contar por primera vez que enfrentó una dura batalla contra el cáncer de colon tras una operación de emergencia, un episodio que mantuvo en secreto durante más de treinta años

Tras sufrir neumonía, Joaquín López-Dóriga

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

El sacerdote fue atacado a tiros cuando salía de oficiar una misa en San Cristóbal de las Casas

Sentencian a 20 años de

Supernova Strickers 2025: cuánto cuestan los boletos para ver las peleas en el Palacio de los Deportes

El evento reunirá a diferentes creadores de contenido para protagonizar una noche llena de combates

Supernova Strickers 2025: cuánto cuestan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a 20 años de

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Detienen a “El Alfa”, objetivo prioritario, exagente de seguridad, y a 26 personas ligadas al CJNG en Edomex

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

Quiénes son los tres líderes del Cártel del Noreste sancionados por EEUU

Defensor de migrantes detenido en Chiapas estaría ligado a red de polleros de tráfico de personas, confirma SSPC

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo y Mariana Botas comienzan las estrategias para la nominación de hoy 6 de agosto

Tras sufrir neumonía, Joaquín López-Dóriga destapa que tuvo un doloroso cáncer

Fans de Dalílah Polanco acusan a La Casa de los Famosos de querer mostrar a la actriz como “villana”

Aleks Syntek causa polémica por afirmar que se avergonzaba por sonar mucho en radio: “Te ganas enemistad”

La Hora de la Desaparición: esta es la clasificación de la película de terror recién estrenada en salas de México

DEPORTES

De dónde es Osmar Olvera:

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

Pumas pierde con el Inter Miami y queda eliminado de la Leagues Cup

Leagues Cup: por qué América fue eliminado antes de disputar su último partido de la primera ronda

Óscar Valdez regresa al ring y así le fue en su última pelea al lado de Eddy Reynoso