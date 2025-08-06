Mar Contreras revela su modus operandi en La Casa de los Famosos México ahora que es la única mujer del cuarto noche

Mar Contreras asegura no tener problemas en ser la única mujer del cuarto noche. (IG/@marcontrerasof)

La Casa de los Famosos México estuvo llena de sorpresas durante la gala del pasado 5 de agosto, pues un movimiento estratégico de Priscila Valverde modificó a los habitantes de cada cuarto.

Desde antes de la gala, Ninel Conde manifestó sus deseos de incluir a Dalilah Polanco a su grupo para hacer estrategias, por lo que al tener la oportunidad, Valverde no dudó en cambiar a la actriz y comediante por Aldo de Nigris.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

Mar Contreras se convierte en la única mujer del cuarto noche

El movimiento de la modelo colocó a Mar Contreras como la única mujer del cuarto noche, por lo que en una plática con el resto de sus compañeros de habitación compartió su sentir al respecto.

“Justo le quería preguntar a Mar respecto a eso de que eres la única mujer aquí en el cuarto, ¿cómo te sientes? ¿cómo podemos acoplarnos?“, preguntó Abelito.

Por su parte, Mar dijo sentirse tranquila y cómoda en un ambiente rodeado de hombres, pues aseguró que suele tener mayor compatibilidad con el género opuesto y es su “modus operandi”.

“Yo me siento bien, yo fluyo mucho con los hombres, yo me siento en mi modus operandi, siempre se me ha facilitado la relación con los hombres, heterosexuales y no heterosexuales, yo me siento muy a gusto, muy cómoda”, confesó.

Mar Contreras es la única mujer del 'Cuarto Noche' en La Casa de los Famosos México 2025. (ViX)

¿Mar Contreras y Dalílah Polanco tendrán problemas por la cocina?

Además de cuestionar a su compañera sobre su sentir al estar rodeada de hombres en el cuarto, Abelito expresó su preocupación porque el tema de la cocina se convierta en una discusión entre Mar Contreras y Dalílah Polanco, quienes están a cargo de dicha sección.

“Ahora hay que pensar en un punto importante que forma parte de seguir adelante, que es seguir adelante, ahora con esa división”, dijo, haciendo referencia a que el cuarto noche está decidido a jugar en equipo.

El resto de sus compañeros expresaron que no consideran que pueda representar un problema, pero el creador de contenido y Aldo de Nigris le reiteraron su apoyo.

“En lo que podamos apoyar, laven, corten”, comentó Abelito; mientras que De Nigris agregó: “En lo que podamos, tú que estás más ahí en la cocina, con toda confianza ayuda”.

Abelito se aísla y vive una crisis La Casa de los Famosos México. (TikTok)

Cabe recordar que Mar Contreras acaparó la atención de los televidentes desde el primer posicionamiento, cuando decidió pararse frente a Priscila Valverde y no con Adrian Di Monte, como el resto de sus compañeros.