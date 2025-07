Aarón Mercury se burla de Florinda Meza en La Casa de los Famosos México y así reaccionaron sus compañeros

Aaron Mercury se burla de Florinda Meza en La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

El inicio de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México ya dejó uno de sus primeros momentos virales en redes sociales luego de que Aarón Mercury, influencer conocido por su actividad en TikTok, hiciera una referencia irónica a un famoso comentario de Florinda Meza. El episodio ganó notoriedad por la reacción de incomodidad entre los presentes y la ola de críticas que ya circula en el entorno de la farándula.

Florinda Meza, reconocida actriz y figura histórica de la televisión mexicana, explicó tiempo atrás el significado especial que otorga al número 8. Lo expresó de la siguiente forma:

“Siempre me gustaron las matemáticas y el 8 es mi número predilecto. Cuando yo era niña decía: ‘el 8 es hermoso porque son 2 bolitas… pero si acuestas al 8 es infinito. Y si lo pones paradito, es el reloj de arena de los números’”.

Su reflexión, compartida en entrevistas hace varios años, fue revivida en semanas pasadas tras el estreno de la bioserie de Chespirito: Sin querer queriendo, la cual fue motivo de múltiples reacciones y comentarios sarcásticos en redes sociales, así como críticas en contra de Meza.

Florinda es recordada en el reality

Hay un síndrome inspirado en el icónico personaje de 'El Chavo del 8'. Crédito: Chavo del 8.

El caso se avivó cuando, durante una dinámica al interior de La Casa de los Famosos México, Aarón Mercury sacó una pelota con el número 8 y replicó la expresión de Meza diciendo: “Es mi número predilecto”.

De inmediato, usuarios en plataformas como Facebook registraron el momento y comenzaron a comentar acerca del silencio que siguió en la casa, lo que se interpretó como una falta de reacción de los demás concursantes ante la alusión.

“Al Aaron le había tocado la bolita con el número 8 e hizo el chiste de que era su número predilecto (cómo Florinda Meza) pero nadie le entendió y hubo un silencio súper incómodo JAJAJAJ”.

Aaron Mercury contó qué pasó en el 2022, cuando fue golpeado en un bar en Querétaro. (ViX/Captura de pantalla)

“Pues son puros viejitos”, “No entendieron la vibra”, “Quizás si le entendieron pero pues es Televisa”, “¿Repitió el chiste rancio? No aprendió“, ”Por fin se avienta un buen chiste; nadie le entiende", “Gente que no entiende la fuquin vibra” y “Pues no chispoteo entonces”, dijeron comentarios en redes sociales.

El comentario original de Meza no solo ha ganado atención, sino que generó una ola de memes y reacciones sarcásticas en su momento. Entre los comentarios más recurrentes en Facebook y X, figuran frases como: “Dato curioso: si le restas 1 al 8 te da 7, el número de defectos que tenía su amado”, “Si los sumas 7+1=8, pero si los juntas da 71, como la Bruja del 71 siempre fué ella”, además de calificativos como “Bien inventada” y “Ni ella se la cree”.