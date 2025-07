Liberan a Betillo Guerrero, cantante acusado de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa en Chiapas: “Soy inocente”

Betillo Guerrero reapareció en redes sociales tras semanas en prisión. (Captura de pantalla/FGE Chiapas)

Christian Alberto Muñoz, conocido en el mundo del regional mexicano como Betillo Guerrero, fue detenido a principios de julio en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por su presunta participación en un enfrentamiento que terminó con la muerte de un policía municipal y por supuestos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa.

Tras varias semanas recluido en prisión, el cantante reapareció en redes sociales con un mensaje que causó revuelo entre sus seguidores y colegas: “Muchas gracias a todos por sus oraciones. Se viene una historia mal contada”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de un video en el que aseguró haber sido liberado tras demostrar su inocencia.

“Qué tal mis amigos, por acá les habla su compa Betillo Guerrero. Después de un tiempo, estoy muy contento, he obtenido mi libertad porque soy inocente. Me encuentro en el estado de Chiapas todavía”, afirmó en su mensaje.

Aunque evitó dar detalles del proceso judicial, dijo que sus abogados aún le prohibían hablar públicamente sobre el caso. “Hoy no puedo hablar mucho porque todavía no se me permite, mis abogados no me lo permiten”, dijo en el video.

Agradeció a su familia, amigos y fanáticos por el apoyo recibido durante su detención, y adelantó que continuará con sus presentaciones y lanzará un nuevo tema titulado Una historia mal contada, en el que narrará su versión de los hechos.

En una publicación posterior, compartió una fotografía con su familia, en la que expresó: “AGRADESCO A DIOS POR ESTÁ NUEVA OPORTUNIDAD!!!! DE ESTAR CON LOS MÍOS!!!!!🙌🏼 MI FAMILIA Y TODOS MIS AMIGOS QUE TENGO!!! GRACIAS A DIOS SE ACLARÓ MI INOCENCIA!!!!!”[sic].

El regreso de Betillo fue bien recibido por figuras del regional mexicano. Los Bohemios de Sinaloa comentaron: “Ánimo compa, qué bueno que está de regreso. Solamente los que pasamos por ese tipo de situaciones sabemos lo que es real y lo que es falso”.

La Guasavena agregó: “Muchas bendiciones mi Betillo, le mando un abrazo su compa Tano. ¡Puro para adelante, DIOS es grande!”, mientras que Joel Elizalde escribió: “Ánimo compa Betillo, qué bueno que todo bien y ya está libre. Un abrazo, mi viejo”.

Corrido autobiográfico y regreso a los escenarios

Tras su liberación, el cantante compartió un fragmento del corrido Una historia mal contada, en el que parece aludir a lo que vivió en prisión y a quienes, según él, lo dieron por perdido. En uno de los versos puede escucharse:

“Ya vine de donde andaba y aquí andamos de revés, nomás me dieron más piedad los que me daban por muerto, ya ve cómo Dios es justo con los que trabajan bien, ya vi quiénes son amigos y quién no también”.

Betillo Guerrero alista corrido tras su salida de prisión en donde, asegura, narrará su versión oficial de los hechos. (Instagram: Betillo Guerrero)

Además de preparar el lanzamiento de esa canción, Betillo Guerrero anunció que se presentará el próximo 17 de agosto en Huixcolotla, Puebla, como parte del cierre de la Feria San Salvador, un evento organizado por el ayuntamiento local.

Hasta ahora, ni la Fiscalía de Chiapas ni la defensa legal del cantante han emitido comunicados públicos sobre las razones de su liberación ni sobre el estado de la carpeta de investigación.

Una detención polémica

Betillo Guerrero fue detenido el pasado 6 de julio de 2025 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, durante un enfrentamiento entre civiles armados y policías municipales que culminó con la muerte del agente Alfredo Gómez Méndez.

La Fiscalía General del Estado informó en su momento que el cantante fue arrestado junto a otras ocho personas, entre ellos un hombre identificado como “El 300”, presunto lugarteniente de Jesús Esteban Machado Meza, alias El Güero Pulseras, supuesto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en la región.

En el lugar aseguraron varias armas de fuego y un vehículo de alta gama. (Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas)

Durante el operativo se aseguraron cuatro armas cortas, un fusil de asalto, y tres vehículos: una Ford Territory, un Jeep Grand Cherokee y un Mustang, todos de alta gama. Las autoridades señalaron que el grupo presuntamente agredió a golpes a un policía municipal que intentó intervenir en un altercado. Según testigos, el uniformado fue atacado en la cabeza con la cacha de un arma, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico que causó su muerte horas después.

Los primeros reportes vincularon a Muñoz, quien supuestamente fue identificado por las autoridades como “El Irremediable”. Según las investigaciones, la estructura criminal con la que se le ligaba participaba en delitos como homicidio, extorsión, tráfico de personas y control territorial en regiones fronterizas con Guatemala.

El arresto de Betillo ocurrió en la zona Altos de Chiapas, una de las regiones más conflictivas del estado, donde han ocurrido choques armados y desplazamientos forzados. En esa zona —y también en la región Fronteriza-Sierra, que incluye municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Trinitaria— operan al menos cinco grupos criminales: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo Maíz, el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), y recientemente, Los Huistas, una organización criminal originaria del país vecino.

Christian Muñoz, conocido como “El Irremediable”, es señalado por las autoridades como integrante de una célula del Cártel de Sinaloa con operaciones en Chiapas. (Facebook: Betillo Guerrero)

La Fiscalía chiapaneca señaló que los detenidos enfrentaban cargos por homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, robo de vehículo y asociación delictuosa.

La información generó un fuerte impacto en redes sociales, sobre todo por el historial del cantante dentro del género del narcocorrido, donde ha interpretado temas como Por Clave el 13, La Muerte Sexy y El Equipo del Terror, muchos de ellos con alusiones explícitas a figuras del crimen organizado.

Su canción más popular, Por Clave el 13, hace referencia directa a Oswaldo Esaú Salazar Ramos, alias El 13, presunto operador del grupo Los Salazar, brazo armado del Cártel de Sinaloa en Sonora y Chihuahua. La pieza se viralizó en 2024 en TikTok, y consolidó a Betillo como una figura emergente del corrido alterado.

Antes de su detención, Betillo Guerrero colaboró con artistas como El Komander, Los Dareyes de la Sierra, Los Pikadientes de Caborca y Banda Rancho Alegre, y había iniciado una gira en Estados Unidos impulsado por el sello discográfico 1M Music, dirigido por René Sierra. Su carrera iba en ascenso y contaba con una base sólida de seguidores tanto en México como entre la comunidad mexicana en el extranjero.