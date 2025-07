Automóviles “vuelan” al pasar tope en Cancún por falta de señalización

Tras falta de señalización, autos se "vuelan" tope en Cancún. (Captura de pantalla)

A través de un vídeo viralizado en redes sociales se puede ver a distintos vehículos salir “volando” luego de pasar un tope que no está señalizado, conforme a los compartido por internautas, está ubicado en la avenida Bonampak de Cancún, Quintana Roo.

En distintos vídeos se observa que a cualquier hora del día, el tope llega a pasar desapercibido, algunos han bautizado este paso como “Topes del bienestar”, debido a la fluencia vehicular de este paso.

Los vídeos muestran como los vehículos que circulan, aparentemente sin saber de la existencia del tope, lo cruzan de lleno, ya que no alcanzan a frenar, lo que resulta en que los vehículos se despeguen del suelo por varios centímetros.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado por las quejas generadas en redes sociales. Según las quejas que versan en los comentarios de cada vídeo, testigos señalaron que el tope ubicado en la zona carece de pintura reflectante, señalización visible e iluminación, lo que dificulta que conductores y transeúntes lo detecten con anticipación, particularmente durante la noche o en circunstancias de escasa visibilidad.

Asimismo, los denunciantes alertaron sobre fallos en los semáforos y la existencia de otros puntos similares de riesgo en Cancún, factores que incrementan el peligro para automovilistas y peatones en la vía pública.

En redes sociales circula vídeo de vehículos que salen "volando" luego de pasar un tope que no está señalizado en avenida Bonampak de Cancún, Quintana Roo. Crédito: TikTok/@jesusmontemayorrc

Entre los comentarios que destacan en un vídeo de TikTok, es el escrito por el usuario @Dopple, quien mencionó: “los topes deben de ser pintados y debidamente señalados, se llaman reductores de velocidad y son para que cuando el conductor lo vea baje la velocidad, sino se ve cómo va a bajar la velocidad el conductor?! Eso es una negligencia pero del municipio o la entidad que haya puesto el tope y es perfectamente denunciable, eso pudo ocasionar un grave accidente de tránsito”.

Otros usuarios como @airplanes787, destacó que existe imprudencia del gobierno, tras no pintar el tope: “es imprudencia del gobierno o de quien hizo el tope, porque no le ponen alguna pintura o alguna señalización para que se identifique el tope”.

Mientras tanto, en la red social X, algunos twitteros enfatizaron sobre el exceso de velocidad, como @GAVR04, quien comentó: “correcto parece no está señalizado ni nada, terrible, pero si esa calle no es una autopista entonces no tendrían que ir bastante rápido para que tengan el tiempo y reacción suficientes para frenar antes”.

Aunque este tema ha abierto el debate sobre el exceso de velocidad en vías principales de Cancún, los internautas han señalado que la falta de señalización perjudica tanto a peatones como a los automovilistas, ya que esta podría generar un accidente mayor.