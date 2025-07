Sheinbaum demandará al abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, por difamación

La mandataria dijo que no establecerá diálogo con el abogado del narco. (Presidencia)

El reciente juicio de Ovidio Guzmán se mantiene vigente como tema de conversación en la mañanera del pueblo luego de que el abogado del narcotraficante mencionara que “la presidenta actúa más como un brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder que el pueblo mexicano se merece”.

Ante estos y otros comentarios, Claudia Sheinbaum había señalado anteriormente que se trataba de declaraciones irrespetuosas y el día de hoy durante la conferencia matutina mencionó tres puntos específicos.

El primero de ellos fue que “no establecerá diálogo con el abogado de un narcotraficante” y posteriormente comentó que las afirmaciones de Jeffrey Lichtman no se podían dejar pasar, por lo que procedería a emitir una "demanda por difamación a través de la Consejería Jurídica".

Lichtman enfrentará demanda por difamación

La mandataria mostró los avances de seguridad y señaló que el gabinete se conforma de secretarios de primera calidad. (REUTERS/Raquel Cunha)

Después de mencionar que en México se hará una demanda por difamación, compartió que no vale la pena entrar en las cosas que dijo respecto a ella, sino que se trata de otros temas que tocó, como el caso Cienfuegos.

“Desde el sábado estuve revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo en la mañanera con el entonces presidente López Obrador y tiene que aclararse todo ese tema porque es muy claro que había inocencia”, comentó la mandataria.

Con esto también afirmó que “es importante que se describa cómo fue todo el caso desde el momento de su detención hasta su liberación y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema”.

Además, señaló que se está haciendo el trabajo correspondiente y que no se trata sólo de lo que se dice, sino de los hechos, sentenciando que en el gobierno no se establece relación de contubernio con nadie”.

Con esto recordó que anteriormente se han compartido los resultados anuales de la reducción de homicidios en los distintos sexenios y solicitó que se mostraran nuevamente “para que se vea que no es un asunto solamente de decir que no establecemos relaciones de contubernio o que estamos trabajando para pacificar el país, para que no haya violencia y haya tranquilidad”.

Asimismo reconoció la labor de los secretarios que conforman el gabinete de seguridad, puntualizando que el trabajo que desempeña cada uno es de primera calidad.