Frida Muñoz desmiente rumores de separación con Julio César Chávez Jr: “Qué triste que inventen historias solo por views”

Frida Muñoz negó una crisis matrimonial; también, explotó contra la creadora digital Mhoni Vidente por asegurarlo públicamente. (Fotos: @fridamuro, @jcchavezjr, Instagram / YouTube)

La polémica se encendió luego de que Mhoni Vidente, reconocida figura del esoterismo, hiciera fuertes declaraciones sobre la vida privada de Julio César Chávez Jr. y su esposa, Frida Muñoz. En su espacio habitual, la tarotista aseguró que el matrimonio del exboxeador estaría por terminar y que Frida ya mantenía una relación con otro hombre en Estados Unidos “para que le arreglaran los papeles”.

“Se divorcia porque ella ya no quiere saber nada de él y parece que ya anda con alguien más allá en Los Ángeles; le arreglan papeles”, afirmó Mhoni. Además, adelantó que Chávez Jr. podría ser una pieza clave para el gobierno de Donald Trump en investigaciones contra los cárteles mexicanos: “Julio César Chávez también va a ser uno de los declarantes importantes en Estados Unidos, ahora con esa nueva moda que trae Donald Tron”.

Frida Muñoz negó rotundamente los dichos de la popular tarotista. (Foto: @fridamuro, Instagram)

Frida Sofía responde y desmiente a la vidente

Las afirmaciones de Mhoni no pasaron desapercibidas y fueron rápidamente respondidas por Frida Muñoz a través de sus redes sociales. Visiblemente molesta, la esposa del boxeador negó rotundamente los dichos de la cubana.

“Es Donald Trump, no Donald Tron”, corrigió irónicamente en una historia de Instagram. Luego, arremetió contra lo que consideró una falta de ética: “Qué triste que algunos medios inventen historias sin el menor respeto por la verdad ni por las familias solo por obtener views”.

Frida también dejó en claro que no necesita “arreglar papeles” como aseguró la pitonisa, ya que es ciudadana estadounidense de nacimiento. “No tengo otra pareja. Y no, nadie me va a ‘arreglar papeles’ porque soy ciudadana estadounidense desde que nací. En lugar de buscar clicks, deberían buscar la verdad. La mentira tiene patas cortas... y la verdad siempre prevalece”, escribió.

Hasta el momento, Mhoni Vidente no ha emitido una respuesta ante el contundente mensaje de la esposa de Chávez Jr. (Foto: @fridamuro, Instagram)

Mhoni guarda silencio

Hasta el momento, Mhoni Vidente no ha emitido una respuesta ante el contundente mensaje de Frida. Mientras tanto, la controversia continúa creciendo en redes sociales, donde la situación legal que atraviesa Julio César Chávez Jr. se mantiene en tendencia desde hace semanas.

El pugilista de 39 años de edad fue arrestado el 3 de julio en Los Ángeles, California. De acuerdo con un vocero del Departamento de Seguridad Nacional de ese país (DHS, por sus siglas en inglés), la detención se ejecutó con fines de deportación.

El DHS acusó a Chávez Jr. de estancia ilegal en Estados Unidos y expuso una investigación en su contra en México, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Julio César Chávez Jr. permanece retenido en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en espera de determinar su situación legal en el país.

Frida Muñoz comparte mensaje en redes sobre Julio César Chávez Jr. (Instagram)