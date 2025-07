¿Se les chispoteó? Protagonistas de ‘Sin querer queriendo’ enfrían las esperanzas de una nueva temporada

La serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños se ha posicionado entre las series más vistas en México en la plataforma Max. (Foto: Hany Portocarrero / Facebook)

Sin querer queriendo, serie basada en la vida del escritor y productor televisivo Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, entró en su recta final con el estreno de su sexto episodio el pasado 10 de julio.

La ficción, producida por dos de sus hijos, ha sido un éxito para la plataforma Max. Sin embargo, aunque Roberto Gómez Fernández dejó abierta la posibilidad de una segunda temporada, Pablo Cruz Guerrero y Miguel Islas, quienes interpretan a Chespirito y Ramón Valdés, revelaron que, hasta el momento, desconocen si el proyecto tendrá continuidad.

Un éxito que superó sus expectativas

En entrevista con Marco Antonio Regil en su programa de radio, los actores fueron honestos al señalar que, hasta ahora, ni Paulina ni Roberto Gómez Fernández han comunicado al elenco novedades sobre el proyecto.

Islas explicó que el elenco fue contratado para contar una parte específica de la vida de Gómez Bolaños. Aclaró que, durante el intrincado proceso de producción —que se extendió por seis años—, la historia se redujo de 20 a solo ocho episodios.

Marco Antonio Regil, quien tiene un vínculo especial con la historia debido a que trabajó de cerca con Enrique Segoviano, productor de cabecera de Chespirito y pieza clave en la consolidación de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, expresó su temor de que dos capítulos más sean insuficientes para que la historia tenga un cierre digno.

Al margen del futuro de la serie, Pablo Cruz Guerrero y Miguel Islas coincidieron en que el proyecto no dejará cabos sueltos.

¿Qué había dicho Roberto Gómez Fernández?

Semanas antes, durante una charla con la periodista Mara Patricia Castañeda, Roberto Gómez Fernández dejó abierta la posibilidad de una segunda temporada, la cual coincidiría con una serie animada de El Chapulín Colorado.

“Ya estamos haciendo la segunda temporada. No sé dónde o cómo, no me encargo de eso, no sé dónde se vaya a transmitir, no tengo ni idea, pero prefiero que me avisen nada más qué va a pasar y otras cosas que tienen que ver”, expresó.

Gómez Fernández dijo que la segunda temporada era solo uno de varios proyectos sobre el universo que creó su padre y que verían la luz en los próximos años: “Hay varias cosas en el camino. No puedo adelantar mucho ahorita ya porque además ya subieron un adelantillo. Ya hicimos una serie animada del Chapulín Colorado que tiene un twist interesante; o sea, no es nada más la serie original traducida en animación, tiene ahí unos cambios importantes”.

Polémica y éxito de ‘Sin querer queriendo’

A diferencia de otras series biográficas que eluden exponer los claroscuros que toda celebridad tiene, Sin querer queriendo ha resultado un retrato imperfecto de Roberto Gómez Bolaños.

Esta representación y, particularmente, el triángulo amoroso que el escritor mantuvo a finales de la década de los años 70, han sido clave en su éxito.

Sin embargo, la popularidad de la serie ha derivado en la cancelación digital de Florinda Meza, viuda de Bolaños. La actriz, quien por restricciones legales es representada como Margarita Ruiz —interpretada por Bárbara López—, ha sido blanco de ataques en redes sociales debido al rol antagónico que tiene en la ficción.

Además de exponer sus relaciones previas con Carlos Villagrán y Enrique Segoviano —con quien incluso estuvo comprometida—, su figura es retratada como una mujer ambiciosa y celosa del éxito ajeno, con gran injerencia en el divorcio del escritor de su primera esposa, Graciela Fernández.

¿Dónde ver la serie?

Sin querer queriendo forma parte del catálogo de la plataforma Max. Actualmente están disponibles seis episodios y cada jueves se libera un nuevo capítulo.

El episodio 6 muestra el inicio de los romances de Florinda Meza con Carlos Villagrán y Enrique Segoviano. (Fotos: Toxtop, YouTube)