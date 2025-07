“Teníamos tiempos”: Imelda Tuñón confiesa que estaba separada de Julián Figueroa cuando él besó a una fan en 2022

(Instagram imetunon)

En una reciente entrevista para el canal de YouTube Sin Vergüenza, Imelda Tuñón rompió el silencio sobre una de las polémicas más sonadas en la vida de su esposo fallecido, Julián Figueroa: el momento en que fue captado besándose con una fan en 2022.

¿Qué dijo Imelda sobre este momento?

Contra lo que muchos pensaban, Imelda explicó que en ese tiempo no estaban juntos como pareja, aunque seguían compartiendo el mismo techo.

“Estábamos separados en la época, si lo hubiera encontrado yo… pero como lo encontraron los medios… ¿cómo iban a saber los medios si estamos separados, si vivimos en la misma casa?”, dijo con honestidad.

Julian Figueroa (Foto: Instagram@julian_f.f)

“Pero igual, como teníamos tiempos de separación, teníamos tiempos donde nos encontrábamos. Es bien difícil que te separes de alguien si vives bajo el mismo techo con tu ex vas a volver, es lógico”.

Con estas declaraciones, Imelda dejó claro que su relación con Julián fue compleja y que atravesaron varias crisis durante su matrimonio.

“Pero como pones tierra, de repente te lo topas, vuelves”, añadió.

Imelda habla sobre la dinámica de su relación con Julián

Durante la charla, Imelda también reveló cómo fue vivir con Julián en distintas etapas de su relación.

Julian Figueroa (Foto: Instagram@julian_f.f)

“Viví como un año en Cuernavaca con Julián y con el bebé. Estábamos muy contentos y regresamos a CDMX, estaba peligroso Cuernavaca en ese entonces, fue así de ‘mejor nos vamos’”, recordó.

Sobre los años en la Ciudad de México, detalló: “Aquí vivimos cinco años. Hay que entender que éramos un matrimonio joven, nos estábamos adaptando, pero al final estábamos ahí. Si realmente no hubiera funcionado para nada, hubiera tronado muy rápido”.

Imelda también habló con franqueza sobre cómo cambió su vida con la llegada de su hijo, José Julián, a quien tuvo con el fallecido cantante. “(Cuando llegó el bebé) es como si te casaras otra vez.

Toda tu mente existe para el bebé y piensas que tu mente no va a existir para nada más, pero crece y te vas relajando”, compartió.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Además, expresó con ternura el gran parecido que tiene su hijo con Julián: “Se parece muchísimo a Julián, de la cara es igualito, qué bueno. Y cuando crezca le diré que se parezca a su papi”.

El beso con la fan y la versión de Julián

La polémica por el beso entre Julián Figueroa y una fan estalló en agosto de 2022, cuando la revista TV Notas publicó imágenes del encuentro.

En ese entonces, Julián negó haber sido infiel y aseguró que todo se había sacado de contexto.

“Es una chava que se me acercó, me pidió una foto, cuando le estaba dando la foto me da un beso… ¿cómo reaccionas? Le doy un abrazo así de que ‘gracias hermosa’, que no sé qué”, dijo a los medios.

También aclaró que no pidió su número ni hubo ninguna intención de coqueteo. Según él, la situación deterioró la buena etapa que vivía con Imelda en ese momento.