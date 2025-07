Litzy habla sobre la maternidad: sus planes para convertirse en mamá después de los 40 años

La actriz destacó la importancia que tiene para ella formar una familia junto al chef Poncho Cadena. (Foto: Instagram@litzyoficial)

La actriz y cantante Litzy compartió detalles sobre sus deseos personales y profesionales durante una reciente entrevista en el podcast “La Meno”, conducido por Mónica Castañeda.

En la conversación, Litzy abordó tanto su salud como sus planes en el ámbito familiar, destacando la importancia que tiene para ella formar una familia junto al chef Poncho Cadena.

A sus 42 años, la intérprete reconoció que el tema de la maternidad se ha convertido en una prioridad. “Me gustaría formar una familia, sí tener un hijo. Ahora, tengo 42 años. ¿Será que sí voy a poder? Es algo que sí me estresa un poco”, confesó.

Explicó que ha procurado mantenerse saludable y que hace poco se sometió a estudios médicos. “Quiero pensar que sí voy a poder porque soy una mujer sana, me acabo de hacer estudios. Todo está en orden, todo parece que está bien, entonces me quiero preparar bien para ser mamá. Sería lo máximo, me veo con una familia, ya sea un hijo o dos si se puede”, afirmó.

Además de su anhelo de convertirse en madre, Litzy compartió que junto a Poncho Cadena tiene varios proyectos en marcha. Ambos planean crear un espacio gastronómico en el que puedan fusionar sus talentos y pasiones. Sobre su relación con el reconocido chef, Litzy expresó su admiración y entusiasmo por lo que están por construir juntos: “Me veo con Poncho, tenemos muchos planes gastronómicos también, queremos montar un lugar juntos. Lo admiro mucho”, expresó.

Los nuevos proyectos profesionales de Litzy se suman a sus logros en la actuación y la música.

Cabe recordar que la relación entre la cantante y el chef Poncho Cadena comenzó en el ámbito profesional. Ambos coincidieron en el programa MasterChef Celebrity 2024, donde compartieron grabaciones y actividades fuera del set.

Esta cercanía permitió que desarrollaran una amistad que pronto evolucionó en una relación sentimental, aunque ambos decidieron mantenerla en privado durante los primeros meses. Con el paso del tiempo, Litzy y Poncho comenzaron a aparecer públicamente como pareja, hasta que a inicios de 2025 anunciaron su compromiso.

En mayo pasado, tuvo una conversación con Isabel Lascurain, donde detalló sobre como surgió su conexión con Cadena, a pesar de las restricciones propias del formato del programa. “Lo conocí, pero era el juez, no podíamos compartir”, explicó. Sin embargo, desde el principio, el chef llamó su atención por su personalidad y cualidades.

El amor nació entre la cantante y el chef durante el reality MasterChef Celebrity. (@litzyoficial)

“Me parecía muy interesante, muy inteligente, talentoso, muy buena persona, muy sensible”, dijo la cantante, quien también destacó que la opinión del juez sobre sus platillos era especialmente importante para ella.

“Me gustaba verlo y su opinión me importaba muchísimo y casualmente él era el que más me exigía, nunca me celebraba los platos”.

La relación entre ambos evolucionó tras finalizar el programa, y Litzy no ocultó su entusiasmo al hablar sobre su romance. “Encontré al amor de mi vida. Yo no lo podía creer. Todavía lo veo y es como... o sea, sí es real. Sí me voy a casar con él”, afirmó con emoción.