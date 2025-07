Tren Suburbano - AIFA no estará listo en julio; Sheinbaum cambia fecha para su inauguración

Así avanza la obra del Tren Suburbano - AIFA (Cortesía X/ @SntVTC)

La promesa de inaugurar el Tren Suburbano - AIFA a mitad del 2025 no se cumplirá, el gobierno federal de Claudia Sheinbaum confirmó que la obra presenta retrasos, es decir que el trayecto de Lechería - AIFA aún no está terminado. Los trabajadores no han podido concluir la ampliación del servicio del tren que llegará hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Luego de que el alcalde de Tultepec, Sergio Luna, adelantó que la obra estaría terminada en este mes para su inauguración, la presidenta corrigió dicha postura. Y es que, anteriormente, Sheinbaum Pardo también expresó que entre junio y julio se haría la inauguración del Tren Suburbano al AIFA.

Pero, con las complicaciones con los pobladores cercanos a la obra, la fecha de inauguración será reprogramada unos meses, pues, las autoridades siguen con la postura de que terminarán el tren este 2025.

¿Por qué no inaugurarán el Tren Suburbano - AIFA en julio?

Así luce la estación Teyahualco del Tren Suburbano - AIFA (X/ @SntVTC)

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum explicó que la obra del Tren Suburbano presenta retrasos debido a diferencias con habitantes de los municipios por donde pasará el tren. Aunque la mandataria explicó que ya iniciaron los diálogos para llegar a un acuerdo, han tenido que frenar los avances.

Confirmó que atenderán la denuncia de los pobladores afectados, principalmente de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango, quienes han realizado manifestaciones y bloqueos.

“Es en el Estado de México, hay algunos que piden de la línea original, de la vía original, que no fueron apoyados en su momento. Y, otras comunidades que piden apoyos sociales que siempre se dan; hay un diálogo para apoyarlos. Hay otros que dicen que fueron dañadas sus viviendas, también se está haciendo una revisión de las viviendas”, expresó la presidenta.

Así luce la estación Teyahualco del Tren Suburbano - AIFA (Cortesía X/ @SntVTC)

En cuanto a las denuncias ciudadanas, la representante del poder ejecutivo aseguró que “Ya se resolvió el problema con las comunidades. Todo eso se está atendiendo y, prácticamente está liberado. Ya prácticamente se puede entrar con todo”.

¿Cuándo terminará la obra del Tren Suburbano - AIFA?

Hasta el momento, las autoridades no tienen una fecha exacta de cuándo será la inauguración del Tren Suburbano - AIFA, pero, calcularon el tiempo estimado para el término de los trabajos.

Las movilizaciones de las comunidades afectadas por el proyecto del tren provocaron un retraso de cuatro meses, así que es el tiempo que consideraron para concluir con los trabajos. Se tiene previsto tomar ese tiempo, por lo que en los próximos cuatro meses acelerarán las maniobras para concluir este 2025.