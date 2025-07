Claudia Sheinbaum y Emilia Esther Calleja aseguran que llevarán energía eléctrica a toda la población

Claudia Sheinbaum en la inauguración de la Central de Ciclo Combinado. Villa de Reyes, San Luis Potosí. Foto: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración de la Central Ciclo Combinado Villa de Reyes, ubicada en el municipio homónimo de San Luis Potosí. Un proyecto realizado en alianza con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La presidenta destacó su experiencia previa en el sector energético y subrayó la relevancia del fortalecimiento de las empresas públicas. Señaló que la reforma energética de 2025 permitió renacionalizar la CFE y reafirmar su papel central en la generación y transmisión eléctrica del país.

El origen del proyecto se dio luego de un análisis que señalaba que a finales de 2018 la participación de la CFE en la generación de energía ya observaba una importante tendencia a la baja; Emilia Esther Calleja, Directora General de la CFE explicó que “la proyección que teníamos para el 20230 era solo del 16 por ciento, en ese sentido se requería de acciones urgentes para evitar su desaparición, resultado de la reforma del 2003”

Como parte de las acciones para el rescate y fortalecimiento de la CFE “se inició la construcción de 10 nuevas centrales de ciclo combinado, se incorporaron 2 centrales de combustión interna y una unidad generadora de tecnología turbo gas, asimismo se construyó la central fotovoltáica de Puerto Peñasco con 420 megawatts en el estado de Sonora, comentó.

La funcionaria dio a conocer que como parte de dicha estrategia se llevó a cabo el proyecto de la central Ciclo Combinado de San Luis Potosí, la cual tiene una capacidad de generación de 437.2 megawatts y representó una inversión de 350 millones de dólares generando más de mil 200 empleos durante su construcción, esta nueva central producirá al año, alrededor de 3 mil 500 megawatts hora de energía, “cuenta con tecnología de vanguardia, beneficiará a más de 2 y medio millones de hogares”.

Según la información oficial, la central reduce en más de 53% las emisiones de dióxido de carbono gracias al uso eficiente del agua, la disminución del ruido y la utilización de gas natural como combustible principal.

Por su parte el gobernador del estado reiteró el apoyo otorgado en materia de infraestructura “gracias al respaldo del gobierno federal, al trabajo coordinado (...) contamos con nuevos parques industriales, empresas globales que generan miles de empleos bien pagados y condiciones de infraestructura en las 4 regiones del estado con caminos, carreteras y de todo tipo de apoyos sociales para la población”.

También aprovechó para señalar que “aquí no solo se invierte en una zona del estado, se trabaja parejo para que los que no tengan oportunidades, ahora las tengan”, enfatizando que “en cada rincón de San Luis Potosí, hay una obra, hay un apoyo, una acción, que demuestra que el desarrollo no es para unos cuantos, sino para todos, porque en este nuevo San Luis Potosí los beneficios no se quedan arriba, bajan hasta el último hogar”