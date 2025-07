Este era el sueldo de Florinda Meza en El Chavo del 8

Florinda Meza fue la segunda esposa de Roberto Gómez Bolaños. (Instagram/@florindamezach1)

La actriz Florinda Meza, reconocida principalmente por su trabajo en los programas de comedia creados por Roberto Gómez Bolaños, enfrenta una ola de críticas desde el estreno de la serie biográfica Chespirito, sin querer queriendo.

Además de lo que se ha presentado en la biopic sobre Florinda Meza García, nombre de pila famosa actriz mexicana, en redes sociales algunos usuarios han revivido las declaraciones que dio en el pasado sobre su relación con el comediante, sus hijos y su primera esposa, Graciela Fernández.

De igual forma, las comparaciones con algunas famosas que han estado involucradas en “triángulos amorosos” no se han hecho esperar; por lo que ante la ola de críticas salió a defender el recuerdo del cómico y su trabajo en El Chavo del 8.

El chavo del 8 cautivó al público desde su primera aparición al aire, a inicios de los 70 (Foto: Archivo)

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 76 años utilizó una de las frases más emblemáticas del famoso personaje de su esposo para defender su postura y su historia con el actor.

“Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí, se trata de ustedes, ¡se trata de TODOS! Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”, escribió.

Cuál era el sueldo de Florinda Meza en El Chavo del 8

Ante la ola de comentarios que surgieron tras el estreno del programa producido por Roberto Gómez Fernández, hijo menor del histórico comediante, se revivieron algunas de las declaraciones de los actores de El Chavo del 8.

Algunas de ellas relacionadas al sueldo del elenco, pues a lo largo de los años han asegurado que las ganancias que recibían eran muy pocas pese al gran éxito del programa transmitido en Televisa.

Sueldo de Florinda Meza en "El Chavo del 8".(Foto: Instagram)

Recientemente, en una entrevista transmitida por Sale el Sol, Florinda Meza negó que su fortuna sea de 20 millones de dólares, como se ha especulado en algunos medios, pues confesó que ganaba muy poco por su participación en El Chavo del 8.

“Yo nunca llegué a ganar ni siquiera 50 mil pesos por capítulo, lo más que gané por un capítulo fue 10 mil 500 y muy al final, pero pesos. Si nos hubieran pagado 10 mil dólares por capítulo sería millonaria", señaló.