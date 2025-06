Fan le dice a Florinda Meza que debió casarse con Quico en vez de Chespirito y así respondió ella

En 2015, Carlos Villagrán admitió que tuvo un breve romance con Florinda Meza. (Infobae México / Jes´sus Avilés)

Con el estreno de Chespirito: sin querer queriendo en Max, la vida personal de Roberto Gómez Bolaños ha vuelto a ser tema de conversación.

Pero no solo su figura ha despertado el interés del público: también han resurgido preguntas sobre sus compañeros más cercanos, entre ellos Florinda Meza y Carlos Villagrán.

Durante años, ha existido un persistente rumor que aseguraba que Florinda Meza —viuda de Chespirito— había tenido un romance con el actor que dio vida a Quico.

Aunque en múltiples ocasiones ella ha evitado abordar directamente este tema, un comentario reciente en redes sociales volvió a encender la polémica.

Florinda Meza niega relación con Villagrán

Todo comenzó cuando un usuario comentó en una publicación de Instagram:“Te veías mejor con @carlos_kiko1, te hubieras casado con él”.

La respuesta de Florinda Meza fue breve pero contundente: “Nunca anduve con él”.

Esta no ha sido la única vez que Meza ha enfrentado la pregunta.

En una emisión del programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, la actriz reaccionó con firmeza e incomodidad cuando el conductor le lanzó la pregunta justo antes de un corte comercial:

“Florinda, ¿mantuviste una relación con Carlos Villagrán?… hago una pausa comercial y regreso con la respuesta”.

Florinda, creyendo que ya estaba fuera del aire estalló.

“Yo simplemente me niego a manosear eso, ¿sabes por qué? … Yo me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie, ni a compartir lo que yo he construido y lo que tengo con alguien”, dijo.

Y agregó:“No estoy dispuesta a darle con esa respuesta público a Carlos Villagrán … ¿Tú estás dispuesto a darle tu público a Carlos Villagrán? Allá tú”.

Ante esto, Infante intentó suavizar el momento, pero Florinda no cedió.

Incluso, al percatarse de que sus palabras se habían transmitido al aire pese al corte, comentó:“Ah, ¿ya era la pausa comercial? Esa ya era pausa…”, claramente desconcertada por la situación.

¿De dónde viene el rumor sobre Florinda y Quico?

Durante décadas, algunos fanáticos de El Chavo del 8 han especulado sobre una posible relación entre Florinda Meza y Carlos Villagrán. Se ha dicho que este vínculo habría sido previo a la relación entre Meza y Gómez Bolaños.

Lo que sí es cierto es que Florinda ha sostenido una postura de distancia ante estos rumores, e incluso de molestia por la insistencia con la que se le ha vinculado con su excompañero de elenco.

Su defensa se ha centrado en proteger tanto su imagen como la de Roberto Gómez Bolaños.

La ruptura profesional entre Chespirito y Villagrán

En su autobiografía Sin querer queriendo, Chespirito relata que su distanciamiento con Carlos Villagrán fue tanto profesional como personal.

El segundo episodio de la serie ‘Sin querer queriendo’ abordará el rompimiento de la amistad y relación laboral entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños. (Fotos: El Blog del Curioso, Facebook)

El conflicto surgió cuando Villagrán decidió abandonar el programa El Chavo del 8 buscando emprender su camino en solitario, y al mismo tiempo, pidió usar el personaje de Quico sin querer reconocer posteriormente la autoría de Bolaños.

Ese episodio marcó una ruptura definitiva que, hasta hoy, genera tensiones e interpretaciones cruzadas sobre lo que ocurrió realmente entre ellos… y entre todos los que los rodeaban.