Exalcalde de Durango critica abandono de políticas ambientales en la actual administración estatal

El El expresidente municipal de Durango, Jorge Salum, acompañó su publicación con esta fotografía. (X: @JorgeSalum)

El expresidente municipal de Durango, Jorge Salum, emitió una serie de declaraciones dirigidas al actual gobernador del estado, Esteban Villegas, en las que defendió los logros medioambientales alcanzados durante su gestión y criticó la falta de continuidad en la administración estatal actual.

En un mensaje publicado en la red social X, Salum respondió a comentarios recientes del gobernador que, según dijo, desinforman sobre los avances realizados en materia ambiental durante su paso por la presidencia municipal. En su publicación, el exalcalde afirmó que su administración plantó más de 60 mil árboles, todos georreferenciados y verificados, y que estas acciones derivaron en la obtención de la certificación internacional Tree Cities of the World, otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Arbor Day Foundation.

La iniciativa de reforestación —según Salum— fue acompañada de un esquema de participación ciudadana mediante el cual los árboles fueron “apadrinados” por habitantes comprometidos con su cuidado. El expresidente municipal destacó que Durango se ubicó entre las diez ciudades mexicanas reconocidas con dicha certificación en toda América Latina, al cumplir con cinco estándares establecidos por el programa internacional.

El exalcalde también criticó los esfuerzos ambientales de la administración actual, encabezada por Esteban Villegas. Afirmó que las acciones emprendidas por el gobierno estatal se han limitado a la siembra de árboles sin garantizar su mantenimiento, y cuestionó la falta de información sobre la cantidad de ejemplares plantados.

En el mismo mensaje, Salum hizo referencia a un caso simbólico: un árbol que —según relató— fue plantado por el gobernador y “un socio de negocios”, terminó secándose. Esa imagen fue utilizada como punto de comparación con otras promesas de la actual administración, como la instalación de nuevas empresas o una armadora que generaría 30 mil empleos, proyectos que, señaló, no se han concretado.

Por otro lado, el exalcalde contrastó la integración de su equipo en la Dirección Municipal de Medio Ambiente con la actual. Subrayó que durante su gestión esa área fue encabezada por personas con experiencia ambiental, mientras que ahora —afirmó— se ha colocado a individuos sin perfil técnico ni vocación por la protección ecológica.

El mensaje concluye con un llamado a preservar la certificación internacional lograda durante su administración. “Espero que en tu administración no la pierdan”, escribió Salum, en alusión al distintivo Tree Cities of the World.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido una respuesta oficial por parte del gobierno del estado de Durango sobre estas declaraciones.