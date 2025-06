Saúl Monreal reafirma que buscará ser gobernador de Zacatecas en 2027: “Hay posibilidades con cualquier partido”

Saúl Monreal Ávila aseguró que el plan de apoyo al estado no ha manifestado cambios favorables en su municipio (Foto: Facebook: Saúl Monreal Ávila)

El senador de Morena, Saúl Monreal dijo que “está firme” su aspiración de contender para ser gobernador de Zacatecas, estado que actualmente encabeza su hermano, David Monreal, en las elecciones del 2027.

Sin embargo, indicó que no descarta buscar ser candidato únicamente del Partido del Trabajo o del Partido Verde (PVEM), en caso de que no compitan en coalición con Morena.

Esto último, ante la política que adoptó el partido morenista contra el nepotismo, a pesar de que la reforma para evitar que familiares directos de presidentes, gobernadores, alcaldes y legisladores hereden sus cargos, que promovió la presidenta Claudia Sheinbaum, entrará en vigor hasta el 2030.

“Está firme mi inspiración. Hay que ver, les decía que hay varias rutas, vamos a ver qué dicen las dirigencias nacionales.

“Por ejemplo, en Zacatecas el proceso electoral anterior, el PT fue solo y se fue nada más Verde y Morena. Lo ideal es que en las 17 gubernaturas vayan las tres partidos, ojalá, pero para que pueda responder necesitan ponerse de acuerdo las tres dirigencias nacionales y luego las locales”, comentó.

No obstante, también abrió la puerta a contender con otros partidos o incluso por la vía independiente, recalcando que la reforma contra el nepotismo será obligatoria a partir del 2030.

Asimismo, señaló que él está a favor de dicha norma y que incluso, está en contra de que funcionarios públicos pongan a sus hijos o parientes cercanos como sus sucesores aunque no tengan la preparación correspondiente.

“En Zacatecas como en el país, el único que tiene prohibido el caso de nepotismo, que a mi en este momento me perjudica es Morena, de ahí en más, cualquier partido político, incluso una candidatura independiente hay posibilidades, no está prohibido por ser nepotismo, se va a prohibir hasta el 2030, pero he insistido en que no me doy por aludido porque, yo aprobé esa reforma del nepotismo”, concluyó.