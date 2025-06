Luisa María Alcalde critica impugnaciones para invalidar la elección del Poder Judicial, PRI le responde

Luisa María Alcalde ha respondido al PAN y PRI sobre las impugnaciones a la elección del Poder Judicial. (Foto: X/@LuisaAlcalde)

Hace unos días, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron una serie de impugnaciones ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de México con el objetivo de invalidar la elección del nuevo Poder Judicial, acción que generó criticas por parte de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, la mañana de este sábado 21 de junio.

A través de su cuenta de X, Alcalde Luján hizo énfasis en quienes interpusieron esta impugnación, “¿Adivinen quiénes las conforman? Los mismos de siempre: integrantes del PRI, PAN, MC, así como el propio Claudio X González y excolaboradores de Felipe Calderón".

Además destaca que las impugnaciones se hicieron en defensa de la democracia, “estos son los dizque “ciudadanos” que dicen defender la democracia y el Estado de Derecho”.

La declaración de Alcalde fue contestada por miles de internautas, en alguno de los comentarios le cuestionan sobre qué personajes del partido que crítica: “los del PRI que ya están en tu partido, o los otros poquitos que aún no?”, contesta el usuario @luis_gj.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) le respondió a Alcalde Luján, durante esta tarde, en la que le reiteró que en una democracia, impugnar es un derecho.

“En una democracia real, impugnar es un derecho, por si no lo sabías Luisa Alcalde. Lo que no es democracia…es una “elección” donde solo el 12% votó, y encima con acordeones y jueces afines al oficialismo. No fue Poder Judicial. Fue poder a modo.Y eso sí se impugna”, publicó el partido en sus redes sociales.

PRI Nacional le responde a Luisa María Alcalde, con respecto a la Elección Judicial. (Captura de pantalla)

Al PRI también le reviraron en redes sociales, un internauta recordó los 70 años de gobierno del partido en México, “no puedo creer que ustedes hablen de Democracia cuando jamás la respetaron por más de 70 años ponían a modo jueces, magistrados, y presidentes a modo en la SCJN y en el IE IFE hoy INE para su propio beneficio y su doctrina de Derecha pero como ya no es a su modo hoy si replican”, escribió el internauta.

Luisa María Alcalde también le contesta al PAN

La presidenta de Morena le contestó mediante redes sociales a Jorge Romero Herrera, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), de igual forma, por interponer recursos con el fin de invalidar la elección del Poder Judicial.

Alcalde Luján escribió “está claro que al dirigente del PAN no le gusta la democracia y desprecia lo que durante tanto tiempo llamaron “Estado de Derecho”, además le explicó un par de puntos sobre la elección.