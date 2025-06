La despectiva forma en que Laura Zapata llamó a Claudia Sheinbaum; actriz aseguró que ‘no era insulto’

Laura Zapata llama ‘indita’ a Claudia Sheinbaum; actriz es ‘destrozada’ en redes y explica que ‘no era insulto’ (claudia_shein, Instagram)

La actriz Laura Zapata generó controversia tras criticar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por viajar en aerolíneas comerciales en lugar de usar un avión exclusivo en cumplimiento de sus labores, generando gran polémica en redes sociales debido a que utilizó un adjetivo calificativo despectivo que incluso es señalado de clasista y discriminatorio.

A propósito de la reciente Cumbre del G7, en la que participan países como Italia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, la ex villana de telenovelas en Televisa lanzó comentarios en redes sociales que rápidamente se viralizaron.

En el evento, donde se discutieron temas de seguridad, comercio y diplomacia, la ausencia de Sheinbaum en la fotografía oficial de los representantes fue motivo del señalamiento de la actriz. “Claudia no salió en la primera fotografía de todos los representantes del G7 porque se fue en línea comercial. No se siente con la categoría porque el loquito este vendió nuestro avión presidencial”, declaró Zapata, en referencia a las políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Así reaccionó la actriz ante su controversial polémica (X)

Laura Zapata es cancelada tras lanzar comentario clasista y discriminatorio contra Claudia Sheinbaum

Además, Zapata utilizó términos que fueron calificados como despectivos: “Como indita, como una persona sin categoría, sin clase, sin presencia”, expresó. Sus palabras provocaron críticas en redes sociales, donde más de uno no dudó en hacer el video viral y mostrar una postura en contra de la discriminación, pese a que por ello la famosa hermana de Thalía salió a explicar cuál era su verdadera intención tras utilizar dicho adjetivo calificativo despectivo.

Desde su cuenta en X (antes Twitter), la ahora activista reafirmó su postura:

“Dije “indita”, sí. No como insulto, sino como retrato simbólico de una presidenta que se comporta como segundona del narcopresidente que la impuso. Viajar en vuelo comercial no te hace humilde. Te hace irresponsable cuando ya ocupas la banda presidencial. Pusiste en riesgo a los pasajeros, y lo celebran como virtud. Rifaron el avión presidencial. No entregaron nada. Se quedaron con el dinero. Y ahora viajan como si México no mereciera altura. ¿Eso incomoda? Pues más vale que se acostumbren: Yo digo lo que otros callan, y no le tengo miedo a nadie. No fue racismo. Fue verdad“, Laura Zapata.

Aunque no es la primera vez que la actriz lanza críticas a la actual administración, sus declaraciones avivaron el debate sobre el lenguaje discriminatorio en el discurso público.

(X)

“¿Escándalo por “indita”? ¡No se hagan las finas, que todas se saben mis diálogos de memoria! Se hacen las ofendidas, pero bien que gozan cuando reparto cachetadas. Si una palabra mía les revuelve el alma... es porque les pica donde tienen la raíz. ¿Ofendidos?“, agregó en otro mensaje publicado en X.

El polémico paso de Laura Zapata: de telenovelas a podcast sobre política

Laura Zapata es una actriz mexicana conocida por su destacada trayectoria en telenovelas de Televisa, donde interpretó mayormente papeles de villana en producciones icónicas como María Mercedes y Rosa Salvaje.

Nació el 31 de julio de 1956 en la Ciudad de México y pertenece a una reconocida familia en el medio artístico, siendo media hermana de la cantante y actriz internacional Thalía. Además de su carrera en la televisión, incursionó en el teatro y cine, consolidándose como una figura representativa de la televisión mexicana.

Sin embargo, en los últimos años, Laura Zapata ha ganado notoriedad fuera del ámbito artístico debido a sus polémicas declaraciones en redes sociales, desde donde ha expresado férreas críticas hacia el actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

El polémico paso de Laura Zapata: de telenovelas a podcast sobre política (@ChumelTorres)

Zapata frecuentemente lanza comentarios controvertidos en relación con temas políticos, lo que le ha generado tanto simpatizantes como detractores. Recientemente, sus declaraciones han estado dirigidas a la presidenta Sheinbaum, a quien reprochó por su comportamiento y sus decisiones, como viajar en aerolíneas comerciales en lugar de utilizar un avión oficial durante compromisos diplomáticos.

Estas expresiones han generado debate y críticas severas en redes, destacándola como una figura polarizadora por su fuerte postura en contra de la administración actual.