Elizabeth Álvarez expresa su amor por Jorge Salinas y él la sorprende con frío comentario: “No creo que importe” | Video

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se convirtieron en tema de conversación luego de protagonizar un tenso momento durante una entrevista para promocionar su nueva obra de teatro La austeridad de la carne. Mientras Álvarez hablaba con entusiasmo sobre el amor que la une al actor desde hace más de 14 años, la actitud distante de Salinas encendió las alarmas entre sus seguidores.

Durante el encuentro con la prensa, Elizabeth Álvarez expresó con emoción el compromiso y la fidelidad que ha sostenido en su matrimonio. “Yo soy fiel, tengo esa creencia de que el amor puede todo. Cuando tú amas a alguien, estás entregado al mil por ciento… Creo en ese amor monógamo que se fortalece todos los días y que aprendes a amar de diferentes formas y en distintas etapas de tu vida”, declaró.

Sin embargo, la respuesta de Jorge Salinas contrastó de forma notable con las palabras de su esposa. “Me quedé sin palabras, mi amor, gracias a ti, qué linda. Venimos a promocionar La austeridad de la carne… no voy a responder lo que pienso o no pienso. Igual yo no creo que les importe mucho qué piense", dijo el actor, cortando abruptamente el momento de intimidad con declaraciones centradas únicamente en el proyecto teatral.

El gesto de Álvarez reflejó desconcierto. Su expresión cambió mientras su esposo restaba importancia al emotivo mensaje que ella acababa de ofrecer. Esta reacción causó revuelo en redes sociales, donde usuarios señalaron la frialdad del actor y recordaron los rumores de infidelidad que años atrás envolvieron su matrimonio.

La historia de amor de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez

El matrimonio de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez es uno de los más mediáticos del espectáculo mexicano. Su primer encuentro ocurrió en 2008 durante las grabaciones de la telenovela Fuego en la Sangre. En aquel entonces, Salinas todavía se encontraba casado con Fátima Boggio, madre de dos de sus hijos.

No fue sino hasta un año después, tras concretar su divorcio, que Salinas y Álvarez iniciaron su relación sentimental. En 2011 contrajeron matrimonio en Puebla, y en 2015 recibieron a sus mellizos, Máxima y León.

¿Crisis a la vista?

Aunque el matrimonio ha superado momentos difíciles, incluyendo rumores de traición por parte de Salinas, la reciente actitud del actor frente a las declaraciones de su esposa volvió a encender las especulaciones sobre la verdadera situación de la pareja.

Hasta ahora, ni Jorge Salinas ni Elizabeth Álvarez han hecho comentarios adicionales tras el desplante, pero la escena quedó grabada y viralizada, lo que mantiene a la pareja en el centro de la atención pública.

En TikTok, donde el video fue ampliamente difundido, la actitud del actor generó una ola de críticas en su contra: “Cuando ya les molesta todo de uno, ahí no hay nada que hacer eso. Se terminó”. Sin justificar a Salinas, otras personas especularon sobre la posibilidad de que su molestia se debió a que Elizabeth Álvarez intentó enviar un mensaje: “Creo que ella quería dejarle en claro a alguien más que siguen juntos”.