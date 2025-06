Derechos Humanos de Oaxaca rechaza expresión ‘clasista’ de Laura Zapata a Sheinbaum; procederán al Conapred (Fotos: Instagram)

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) anunció que presentará una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) tras las declaraciones de Laura Zapata, quien utilizó expresiones consideradas clasistas y discriminatorias contra los pueblos indígenas.

En un comunicado, el organismo autónomo expresó su rechazo categórico a las afirmaciones de la actriz, quien calificó de forma peyorativa y ofensiva a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, utilizándola como referencia para emitir un comentario discriminatorio contra las comunidades indígenas.

El organismo sostuvo que estas declaraciones refuerzan estereotipos históricos que han contribuido a la exclusión y la violencia simbólica hacia los pueblos indígenas de México, además de menoscabar los derechos de quienes defienden y portan con orgullo su identidad étnica, cultural y social.

Se subrayó que cualquier forma de discriminación, ya sea directa o indirecta, basada en criterios como el origen étnico o el color de piel, no solo es moralmente inaceptable, sino que también está sancionada jurídicamente.

El organismo autónomo expresó su rechazo categórico a las afirmaciones de la actriz, quien calificó de forma peyorativa y ofensiva a la presidenta de México (Facebook)

Tras referirse a Claudia Sheinbaum como “indita”, Laura Zapata podría tener sanciones jurídicas por discriminación

La DDHPO recordó que la Constitución mexicana reconoce al país como una nación pluricultural con raíces en sus pueblos indígenas y destacó que promoverá el respeto, la inclusión y la defensa de sus derechos. Asimismo, aseguró que este tipo de expresiones no están protegidas bajo la libertad de expresión, ya que perpetúan el desprecio hacia sectores históricamente vulnerados.

En tanto, las declaraciones de Laura Zapata, realizadas tras la ausencia de Claudia Sheinbaum en una fotografía oficial del G7, provocaron una fuerte polémica. La actriz criticó a la mandataria por viajar en aerolíneas comerciales, señalando de manera despectiva: “No se siente con la categoría porque el loquito este vendió nuestro avión presidencial”.

Además, utilizó calificativos como “indita”, ampliando la indignación en redes sociales. A pesar de que Zapata intentó justificar su comentario tras las críticas recibidas, diversos sectores han señalado que perpetúan prejuicios y clichés discriminatorios.

Así reaccionó la actriz ante su controversial polémica (X)

“Como indita, como una persona sin categoría, sin clase, sin presencia”, expresó Laura Zapata en uno de sus programas.

La DDHPO señaló que buscará que se actúe conforme a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reiterando su compromiso con la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca y en el resto del país.

Sus palabras provocaron críticas en redes sociales, donde más de uno no dudó en hacer el video viral y mostrar una postura en contra de la discriminación, pese a que por ello la famosa hermana de Thalía salió a explicar cuál era su verdadera intención tras utilizar dicho adjetivo calificativo despectivo.

“No fue racismo. Fue verdad”: Laura Zapata tras llamar ‘indita’ a la presidenta de México

“Dije “indita”, sí. No como insulto, sino como retrato simbólico de una presidenta que se comporta como segundona del narcopresidente que la impuso. Viajar en vuelo comercial no te hace humilde. Te hace irresponsable cuando ya ocupas la banda presidencial. Pusiste en riesgo a los pasajeros, y lo celebran como virtud. Rifaron el avión presidencial. No entregaron nada. Se quedaron con el dinero. Y ahora viajan como si México no mereciera altura. ¿Eso incomoda? Pues más vale que se acostumbren: Yo digo lo que otros callan, y no le tengo miedo a nadie. No fue racismo. Fue verdad“, Laura Zapata.