¿Quieres ligarte a un australiano? Tiktoker mexicana advierte el por qué no hacerlo | Video

Para muchas mujeres mexicanas, la idea de encontrar el amor en el extranjero puede parecer una fantasía romántica, especialmente en un destino como Australia. Sin embargo, según la tiktoker mexicana Mariann Apa, quien radica en Sídney, la realidad es bastante distinta: en Australia, si quieres conocer a un hombre, eres tú quien debe dar el primer paso.

En un video que ha superado el millón de reproducciones, Mariann compartió una anécdota personal que evidenció las dificultades de ligar con australianos. “Ya entiendo por qué las australianas se quejan tanto de cómo ligan los australianos”, dice al inicio del clip. La influencer relata que, durante una salida con una amiga australiana a un pub, ambas notaron una mesa llena de hombres atractivos. Ante la expectativa de que alguno se acercara, la amiga le advirtió con naturalidad: “Are you kidding me? Como eso es algo que jamás harían en su vida”.

Mariann, sorprendida por la respuesta, preguntó el porqué. La amiga explicó que los hombres australianos no suelen dar el primer paso, porque temen al rechazo y su ego es tan frágil como grande. “El ego de un australiano es indestructible. Como que le tienen tanto miedo al rechazo que prefieren ni siquiera hablarle a una mujer”, afirmó.

Esta actitud, según cuenta, genera un fenómeno social curioso en el país: hay demasiados hombres solteros. “Me dijo mi amiga: ‘Por eso hay tantos solteros, porque ninguno se anima a hablarle a ninguna niña por miedo a que le digan que no’. Si eventualmente quiero tener novio, yo voy a tener que ser la que dé el primer paso 100%”, continuó Mariann.

Las declaraciones de la influencer no pasaron desapercibidas. El video recibió una avalancha de comentarios que reflejan tanto sorpresa como debate. Algunos usuarios dijeron: “No es ego, es miedo a ser señalados como acosadores”; otros bromearon con frases como: “Los australianos son los seguidores más fieles de Papi Temach”, y “Entonces tienen ego frágil, no indestructible”. También hubo quienes compartieron sus propias experiencias amorosas en Australia: “El mío sí me ligó, pero sí son bastante cerrados”, comentaron.

Además, algunas personas señalaron que este fenómeno no es exclusivo de Australia, sino que responde a cambios culturales a nivel mundial, donde cada vez más hombres prefieren no exponerse al rechazo o a ser malinterpretados.

Lo que comenzó como una simple anécdota entre amigas terminó por abrir una conversación más amplia sobre las diferencias culturales al momento de ligar. Para muchas mexicanas que sueñan con viajar a Australia, el video de Mariann fue una advertencia útil: en tierra australiana, el romanticismo funciona distinto, y si esperan una historia de amor, quizá tendrán que tomar la iniciativa.