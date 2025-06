Polaca lleva prensa para tortillas a su país y se hace viral al confesar: “No puedo vivir sin ellas”

Ante los altos precios de la harina en Europa, una tiktoker decidió llevar todo lo necesario para hacer tortillas en casa. Su historia ya suma miles de reacciones. (TikTok / @gabyconsombrero)

En TikTok, una historia de amor por la gastronomía mexicana se ha vuelto viral. La protagonista es una mujer de origen polaco conocida en redes como ‘Gaby con sombrero’, cuyo usuario es Polaca que ama a México. Luego de vivir seis años en nuestro país, decidió llevarse a Europa un utensilio esencial para seguir disfrutando de su platillo favorito: la tortilla.

La tiktoker compartió que, durante su último viaje a México, no pudo evitar empacar una Máquina para Hacer Tortillas Manual, mejor conocida como prensa para tortillas de aleación de aluminio. Este objeto, tradicional en millones de hogares mexicanos, permite elaborar tortillas delgadas y bien formadas sin electricidad ni maquinaria industrial, algo que valoró profundamente una vez de vuelta en Polonia.

“En nuestro último viaje a México decidimos traernos mi prensa. Mi suegra la encontró y la verdad cuando la vimos nos sorprendimos mucho. Al llegar al aeropuerto de Polonia tuvimos que explicar qué era, fue algo gracioso tener que contarles cómo se hacían las tortillas y para qué necesitábamos la prensa. Lo bueno es que pudimos entrar al país con todo”, relató la joven en uno de sus videos más recientes.

El video no solo muestra cómo prensa la masa, sino también cómo se infla una de sus tortillas en el comal, lo cual generó una ola de comentarios celebrando su destreza, humor y amor por la tradición culinaria mexicana. “Se inflaron tus tortillas, según la tradición mexicana ya te puedes casar”, escribió un usuario. Otro comentó entre risas: “Soy mexicana y a mí no me salen las tortillas”.

La historia también generó conversación sobre el acceso a ingredientes fuera de México. Gaby contó que decidió llevar también harina de maíz desde México, ya que en Polonia resulta difícil conseguirla y, cuando aparece, suele tener precios altos. “En Polonia cuesta 120 pesos el kilo y la harina pan 50 pesos. Por eso aproveché para traerme mi propia harina”, explicó.

Además del impacto cultural, su video evidenció cómo objetos tan comunes como una prensa para tortillas se convierten en símbolos de identidad y nostalgia cuando se vive lejos de casa. En redes sociales, decenas de personas le agradecieron por compartir su experiencia y mostrarse con tanto respeto y cariño hacia una tradición mexicana.

La Máquina para Hacer Tortillas Manual, hecha de aleación de aluminio, ha sido durante décadas una herramienta fundamental en la cocina del país. Su resistencia, ligereza y facilidad de uso la convierten en un utensilio que trasciende generaciones y, como en el caso de esta tiktoker, fronteras.

La historia de Gaby con sombrero demuestra que la comida no solo alimenta el cuerpo, también conecta culturas, despierta memorias y en este caso, une a México y Polonia… con una tortilla bien inflada.