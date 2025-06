Laura Bozzo confiesa que varios de los casos de su programa no eran reales: “Se adornaban”

(@MasterChefMx)

En un giro sorprendente -o quizás no tanto- para muchos televidentes mexicanos y de otras partes de Latinoamérica, la conductora Laura Bozzo acaba de de reconocer que varios de los casos presentados en su programas de televisión eran falsos.

La presentadora se hizo de un nombre en México y otras partes del mundo, gracias a sus entretenidos programas en los que, con su intervención, lograba ayudar a muchas familias que pasaban por conflictos legales, amorosos, económicos o de índole emocional o psicológico.

“Señorita Laura” es el apodo con el que se le bautizó luego de que varios asistentes a su programa se referían de tal forma a ella para pedirle ayuda ante esposos maltratadores, infidelidades, familiares abusivos o injusticias sociales.

Sin embargo, la conductora peruana reveló recientemente que algunos de los casos vistos en sus programas eran fabricados. En otras instancias, se trataba de situaciones reales que eran “adornadas” o exageradas".

Tal confesión se dio en el marco del nuevo podcast de Sergio Mayer, el cual apenas lleva emitidos unos cuantos episodios, pero que ya causó sensación por la naturaleza de sus invitados y las revelaciones que allí se contaron.

En el primer episodio Mayer tuvo como invitado a su propio hijo, Sergio Mayer Mori, quien brindó información importante sobre Natalia Subtil. El segundo capítulo contó con la participación de Vanessa Adame, hija del polémico Alfredo Adame. Mientras que en el tercer episodio Laura Bozzo fue la gran protagonista.

¿Qué le contó Laura Bozzo a Sergio Mayer?

Las preguntas francas y directas de Sergio Mayer hacia sus invitados, propiciaron que, en este caso, Laura Bozzo revelera algunos detalles sobre su historial televisivo. Incluyendo que varias de las historias de sus programas eran falsas.

“Inició con Laura en América, que era realidad total. Íbamos a las comisarías y sacábamos de ahí los casos - respondió la conductora, aunque luego reveló que las situaciones “obviamente se adornaban, se exageraban“, comenzó Bozzo.

“En Perú, donde hemos resuelto millones de casos y la gente lo recuerda. Acá en México se inició así, pero era complicado controlar a los investigadores. Entonces, ellos hacían parte de casos reales y parte de casos no reales“, indicó.

De acuerdo con la conductora, la mayor parte del tiempo se buscaba que los casos fueran totalmente reales, ya que ella tenía un interés genuino por ayudar a gente que estuviera en medio de una situación desesperada: “Mi interés era real, porque para qué daba ayuda si no era real”.

Sin embargo, al final la peruana confesó que cuando su equipo comenzó a fabricar los casos, ella no estaba al tanto.

“Hubo un momento... Yo no sabía, te lo juro. Yo creí en mi equipo hasta que me di cuenta de que no... Cuando en un momento estoy entrevistando y digo ‘Me estás mintiendo’. Llamo a un investigador y le digo ‘Este caso no es real’. Si veía que algo no estaba, lo decía. Ahí empecé a tener ficciones", indicó.

Según Bozzo todo esto fue producto de que no tuvo el mismo control en sus programas en México, que en Perú. Mientras que allá tenía una “jefa de investigadores”, en tierras mexicanas no pudo tenerla, por lo que al final perdió control y el programa veracidad.

Laura en América fue el talk show que la llevó a la fama internacional. A su llegada a México en 2010 condujo Laura de todos en TV Azteca. Para el 2011 firmó contrato con Televisa estrenando así Laura, programa que se emitió hasta el 2016. Laura sin censura estrenó en 2020 y funcionó durante un año. Durante 2022 y 2023 fue cabeza de Que pase Laura en Imagen Televisión. Actualmente no conduce ningún programa similar, sin embargo, forma parte de la parrilla de conductores de Venga la Alegría.