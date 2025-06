Joven integrante de la comunidad LGBT+ es agredido en taquería de Puebla; autoridades ya investigan

Fabián Barrales, joven originario de Izúcar de Matamoros, sufrió un violento ataque con arma blanca . Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Fabián Barrales, un joven originario de Izúcar de Matamoros y miembro de la comunidad LGBTQ+, fue atacado mientras cenaba en una taquería en Puebla. El incidente ocurrió la noche del lunes 16 de junio en el establecimiento La Oriental, ubicado en el Bulevar Norte, en la colonia Las Cuartillas, cerca de la CAPU. El agresor, quien lo atacó sin motivo aparente, logró darse a la fuga.

Según relató la víctima en un video publicado en sus redes sociales, el ataque ocurrió de manera repentina.

“Un hombre de la nada me tomó del cuello y comenzó a atacarme (...) me dio una puñalada en la cara y en el cuello. No entiendo qué pasó, no lo conozco. No estoy relacionado con él de ninguna manera”, expresó Barrales, quien además señaló que podría tratarse de un crimen de odio debido a su orientación sexual. En el mismo video, pidió ayuda a los medios de comunicación para difundir su caso.

El joven recibió atención ante sus heridas, pero el agresor escapó. Foto: (Facebook)

De acuerdo con los primeros reportes, Fabián Barrales se encontraba en el establecimiento acompañado de otra persona cuando, antes de que les sirvieran su orden, un hombre lo agredió físicamente.

El atacante lo sujetó del cuello y, tras un forcejeo, lo apuñaló en al menos dos ocasiones, dejando heridas visibles en su rostro y cuello. Testigos del hecho alertaron a los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar para brindar atención médica porehoispitalaria al joven y tomar su declaración.

El agresor huyó del lugar tras el ataque, sin que empleados o comensales pudieran detenerlo. Las autoridades desplegaron unidades para intentar localizarlo, pero hasta el momento no se ha informado sobre su captura.

La agresión ha generado preocupación en la comunidad local, especialmente entre los colectivos que defienden los derechos de las personas LGBTQ+. Este caso se suma a una serie de incidentes en el país que han encendido las alarmas sobre la violencia y discriminación que enfrenta esta comunidad en México.

Personas LGBT+ han hecho un llamado a atender agresiones con perspectiva de género. REUTERS/Daniel Becerril

Fabián Barrales, visiblemente afectado, reiteró en su video la necesidad de apoyo y visibilización para evitar que estos actos queden impunes.

La taquería La Oriental, conocida en la región, fue el escenario de este violento suceso que ha conmocionado a los habitantes de la colonia Las Cuartillas y sus alrededores. Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha declarado que ya se encuentra investigando los hechos para dar con el responsable.

Asimismo, la autoridad declaró que el crimen será investigado como una tentativa de homicidio y su proceso será llevado a cabo con perspectiva de género para garantizar los derechos de la víctima, quien se ha identificado dentro del colectivo LGBT+.