Cynthia Klitbo asegura no haber estado a la altura para ser parte del video de Karol G en el que participa Itatí Cantoral

Cynthia Klitbo aseguró que le hubiera gustado formar parte del reciente video promocional de Karol G. Fotos: Cuartoscuro

Karol G ha generado gran expectativa entre sus seguidores mexicanos con la promoción de su próximo álbum: "Tropicoqueta", cuyo lanzamiento está programado para el viernes 20 de junio.

Como parte del anuncio de su nuevo material cinematográfico, la cantante colombiana recreó escenas clásicas de las telenovelas mexicanas junto a reconocidas actrices; entre ellas Anahí, Itatí Cantoral y Nidel Conde.

Como era de esperarse, el video promocional ha generado una amplia conversación en redes sociales, donde los seguidores la capacidad de Karol G para reinventarse y colaborar con figuras emblemáticas de las telenovelas mexicanas.

La actriz no recibió invitación de Karol G. (Foto: Televisa)

Sin embargo, debido a que son muchas las famosas reconocidas por su amplia trayectoria en melodramas, Cynthia Klitbo fue cuestionada sobre la reciente participación de sus colegas junto a “La Bichota”.

Cynthia Klitbo asegura no haber estado a la altura para trabajar con Karol G

Ante el éxito que ha tenido el video promocional de Karol G, Cynthia Klitbo fue cuestionada sobre si había recibido una invitación por parte de la intérprete de “Si antes te hubiera conocido”, “Tusa” y “Bichota”.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la actriz confesó que no estuvo a la altura para ser parte del proyecto, aunque admitió que le hubiera encantado participar.

“Claro que hubiera salido, es Karol G, es súperfamosa. ¿Cómo no? Por supuesto. Pero no estuve a su altura“, reveló.

Por otra parte, confesó que no es seguidora del género, pero lo escucha cuando sale con amigos; por lo que no le molesta no haber estado invitada.

“No soy muy reguetonera. Me gusta cuando estoy allá en Miami (...) pero en general yo tengo otro estilo de música, ya de viejita si quieres”, agregó.

Karol G con Anahí, Ninel Conde e Itatí Cantoral. Crédito @karolg/Instagram

Qué ocurre en el video de Karol G en el que participaron actrices mexicanas

Karol G presentó un adelanto que emula el estilo de una telenovela, en el que participaron figuras como Anahí, Itatí Cantoral, Ninel Conde, Gaby Spanic y Azela Robinson.

Todo comienza con la cantante observando un retrato del artista Ricky Martin; posteriormente, en una de las escenas más destacadas, Anahí aparece llorando sobre una cama, rodeada de velas y fotografías de Martin, como si estuviera de luto, mientras la colombiana la confronta.

Karol G recreó las telenovelas clásicas mexicanas. crédito @karolg/Instagram

El conflicto se intensifica cuando ambas discuten por el amor del cantante puertorriqueño. En ese momento, Itatí Cantoral irrumpe con su icónica frase: “Con mi hija no te metas, maldita lisiada”; mientras que Ninel Conde agrega un toque humorístico al intervenir con la frase: “Ya supéralo”.

El desenlace del video incluye la participación de Gaby Spanic y Azela Robinson, quienes aportan más dramatismo a la escena. Robinson intenta calmar la situación al exclamar: “Bajen la música, se van a matar”.