Verónica Gallardo critica a periodistas por subestimar conciertos de Cazzu y opina sobre Ángela Aguilar y Nodal

La conductora aseguró también que la música de la cantante argentina le gusta bastante. (Facebook Verónica Gallardo / @angela_aguilar_)

Verónica Gallardo en una entrevista para el canal de Ernesto Buitron News, expresó críticas hacia los periodistas que, según ella, han subestimado los conciertos de Cazzu en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Cabe recordar que tras el anuncio de su primer concierto en el “Coloso de Reforma”, internautas y comunicadores dudaron que pudiera vender todas las entradas. No obstante, Julieta Cazzuchelli en cuestión de minutos logró agotar su fecha, por lo que tuvo que abrir una segunda que también vendió en su totalidad.

La conductora señaló que algunos comunicadores no analizan con profundidad el trabajo de la artista antes de hablar y afirmó: “Creo que no ven el personaje, lo estudian a la ligera... a lo idiota”. Gallardo compartió que ella misma tuvo una experiencia similar en el pasado, cuando cuestionó la capacidad de Carlos Rivera para llenar el mismo recinto en la capital.

“Yo un día también, cuando Carlos Rivera se iba a presentar en el Auditorio Nacional, dije: ‘¿Y quién es ese? ¿Van a regalar los boletos?’”, recordó. Sin embargo, tras recibir una advertencia de alguien cercano, decidió investigar más sobre el cantante antes de emitir juicios ante el público. “Cuando empezó todo esto, yo tenía que saber quién era Cazzu”, añadió.

Cazzu sorprende a México con dos conciertos en el Auditorio Nacional. (Ocesa)

Además de sus comentarios sobre la cantante argentina, Gallardo también opinó sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal. En relación a la hija de Pepe Aguilar, la conductora fue contundente al expresar su desagrado personal hacia la joven cantante.

“Ángela Aguilar me cae mal, de entrada me cae mal. Yo la veo y me doy la vuelta”, declaró. Según Verónica, no siente interés en entrevistarla, ya que no percibe honestidad ni sinceridad en su actitud.

“No es alguien que yo tenga ganas de entrevistar por ningún motivo. Porque al verla en la cara no la siento honesta, ni sincera, ni nada”, declaró.

Los cantantes se encuentran en la CDMX Crédito: IG/angela_aguilar_

Por otro lado, al referirse a Nodal, la periodista utilizó una metáfora para describirlo como alguien predecible y sencillo de entender. “Nodal es como la tabla del uno, más fácil no lo puedes encontrar”, afirmó. También hizo referencia a las relaciones sentimentales del cantante, insinuando que su historial amoroso podría ser un indicio de futuros problemas.

“Que lo disfrute ahorita Ángela. No es que yo sea sabia o que sea muy inteligente, pero la vida es historia y te da las lecciones. Si engañó a una, luego a dos, luego a tres, luego a cuatro... pues qué esperas de la quinta”, comentó, en lo que parece ser una alusión a la relación actual del sonorense con Ángela Aguilar.