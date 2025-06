Fernández Noroña denuncia amenazas de muerte y pide intervención de la Policía Cibernética

Noroña dio a conocer las amenazas de muerte que recibió hace unas semanas en redes sociales. | Senado

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte a través de dos de sus cuentas en redes sociales, por lo que solicitó la intervención de la Policía Cibernética para rastrear el origen de los mensajes y dar con los responsables.

Durante su habitual video charla del jueves, el senador por Morena relató que la amenaza le fue enviada hace varias semanas y tenía como fecha para concretarse el pasado 12 de junio, lo que lo llevó a pedir apoyo al área jurídica del Senado para realizar la denuncia correspondiente y activar los protocolos de seguridad.

“Resulta que hace varias semanas hubo una amenaza de muerte singular. Me la mandaron, creo que a YouTube y a TikTok. ‘Tu cabeza tiene precio y fecha’, ande cabrón”, narró con tono irónico. El legislador indicó que, aunque está acostumbrado a recibir agresiones y advertencias, esta amenaza le pareció especialmente seria y específica, por lo que decidió no tomarla a la ligera.

Según Fernández Noroña, la Policía Cibernética no logró rastrear el sitio de Internet desde donde se enviaron los mensajes amenazantes. No obstante, le comunicaron que no había elementos suficientes para considerar que se trataba de una amenaza inminente o creíble. Aun así, expresó su preocupación por la falta de certeza. “Hoy me avisaron que no habían encontrado el sitio de donde salió, pero que no veían elementos de preocupación. ¡Menos mal, o sea que todavía tienen de aquí a las 12 de la noche!”, ironizó durante la transmisión.

El presidente del Senado dijo que la policía cibernética no pudo dar con el origen de los mensajes. | X- @fernandeznorona

El senador también explicó que una de las medidas que ha adoptado para proteger su integridad es hacer públicos, en tiempo real, los lugares que visita y los trayectos que realiza en sus recorridos por el país, a fin de que haya registro de sus desplazamientos. “Lo hago siempre, no por esto, pero si no llego, pues ya saben en qué tramo andaba”, añadió.

Fernández Noroña ha sido en el pasado objeto de críticas, polémicas y amenazas por su estilo confrontativo y su presencia activa en redes sociales. Sin embargo, esta ocasión considera que el tono y la precisión de la amenaza merecían ser tomadas con seriedad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre el caso, y se desconoce si se ha iniciado alguna carpeta de investigación formal. Mientras tanto, el legislador pidió a sus seguidores mantenerse atentos y reiteró que no dejará de cumplir con sus actividades políticas y legislativas a pesar de las intimidaciones.