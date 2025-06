Ninel Conde señala a Daniel Bisogno por las burlas que recibió tras la polémica del “Surimi”; asegura que todo fue mentira

La popular actriz mexicana aclaró toda la polémica que hubo sobre unas supuestas declaraciones. (Jovani Pérez)

Luego de 14 años, Ninel Conde, rompió el silencio sobre la supuesta confusión entre la palabra “surimi” y “tsunami”, siendo una de las anécdotas más virales y dolorosas de su carrera. Para sorpresa de propio y extraños, la cantante, actriz e influencer aseguró que todo fue un invento del fallecido periodista Daniel Bisogno.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado, donde el ‘Bombón asesino’ fue cuestionada sobre los momentos más difíciles que ha enfrentado en su trayectoria. Sin dudarlo, la estrella recordó el episodio del “surimi”, el cual marcó un antes y un después en su imagen pública.

(Instagram/@ninelconde)

Según señaló Ninel, todo se originó a partir de un comentario hecho por Daniel Bisogno en una emisión del 2011 del programa Ventaneando, el cual fue replicado sin verificar y terminó convirtiéndose en un chiste recurrente en su contra. La actriz lamentó que esta falsa historia no solo afectara su carrera profesional, sino también su autoestima y vida personal.

“De las primeras cosas que sucedieron con esta ola de las redes sociales fue el tema del famoso surimi que fue mi primer ataque de bullying fuerte, que dije surimi en lugar de tsunami, que nunca lo dije. Fue una cuestión de mi querido Daniel Bisogno, que en paz descanse, pero que se le ocurrió decir, pero se volvió una falsa verdad; me sentí golpeada por muchos lados ”

Ninel Conde aclara la polémica sobre el tema con el Tsunami y Surimi. Crédito: Youtube/Jordi Rosado

Como muchas celebridades que se enfrentan a la viralidad en redes sociales, Ninel Conde recibió una ola de comentarios negativos y burlas constantes. Durante la charla, confesó que el tema del “surimi” la hizo sentir vulnerable y dañó su confianza:

“Hasta que caí a la lona fue cuando dije ‘espérate, ya más abajo no puedo estar’, porque, puede parecer una tontería, pero en su momento fue un ataque muy fuerte hacia mi persona. Decían que era una tonta, que no pensaba, que no tenía cerebro. Pero yo podré tener mis resbalones en la vida emocional, pero no me considero una persona tonta, pues tengo un raciocinio avanzado”, recordó la actriz mexicana.

(Instagram)

Supo sacarle provecho a la situación

Luego de varios años luchando contra la adversidad, el ‘Bombón Asesino’ decidió darle un giro positivo a la situación. La artista reveló que logró transformar el escarnio en una oportunidad de negocio, gracias a una oferta por parte de una marca de galletas.

“Decidí levantarme, capitalizarlo y fue cuando llegó el comercial de las galletas, de guardias y me pagaron súper bien esa campaña. Uno puede revertir las cosas y capitalizar, no me lo voy a tomar personal porque es un negocio y empecé a manejarlo desde ahí, a darle la vuelta, sigue doliendo, pero hay que darle la vuelta”, sentenció Ninel.