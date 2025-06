Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato, renunció al PAN luego de 37 años de militancia

Juan Manuel Oliva militó en el PAN más de 30 años

Juan Manuel Oliva Ramírez, quien se llegó a desempeñar como gobernador de Guanajuato, el bastión más notorio del Partido Acción Nacional (PAN), renunció tras 37 años de militancia. Este lunes 9 de junio de 2025, el político acudió a formalizar la petición que realizó desde diciembre de 2024 por participar como asesor en la creación del partido “México Republicano”.

Oliva Ramírez, quien se desempeñó como gobernador de Guanajuato entre 2006 y 2012, acudió al comité estatal del PAN a reiterar su renuncia. El suceso tuvo lugar después de que el dirigente del partido político en la entidad, Aldo Márquez, confirmó el inicio de un proceso interno para su expulsión.

“Aldo Márquez, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, solicitará a la Comisión Permanente el inicio del procedimiento de expulsión de Juan Manuel Oliva Ramírez del PAN (...) Y se dirigió tanto a militantes como simpatizantes en un llamado a la unidad, la lucha y la defensa de los ideales del partido”, se lee en un comunicado difundido por la dirigencia estatal del partido.

La organización recibió el visto bueno del INE para registrarse como partido político (Jovany Pérez)

De acuerdo con Juan Manuel Oliva, desde el 12 de diciembre de 2024 presentó su renuncia al dirigente estatal del partido. No obstante, Aldo Márquez le habría dicho que no era necesaria dicha acción en aquel momento. Meses después, tras conocer el comunicado, Juan Manuel Oliva expresó:

“Yo le dije al presidente: ‘no hay problema, presento mi renuncia’ y me dijo que no era necesario. Ante lo que pasó hoy no me quedó más remedio más que cumplir con lo que ya le había informado al presidente Aldo y hoy la presento, inclusive, con fecha del 12 de diciembre”, expresó.

¿Qué es México Republicano, proyecto de partido político relacionado con Juan Manuel Oliva?

Desde que se dio a conocer la intención de conformar a “México Republicano” como partido político el nombre de Juan Manuel Oliva estuvo ligado. Meses después, durante una entrevista con el medio Milenio, el exgobernador del estado de Guanajuato confirmó su relación.

El partido republicano llevó a Donald Trump a la presidencia en dos ocasiones (REUTERS/Evelyn Hockstein)

México Republicano, una organización política relacionada con el partido de Donald Trump en Estados Unidos y que busca consolidarse como partido político nacional, ha recibido la aprobación del Instituto Nacional Electoral (INE) para iniciar el proceso de registro formal. La agrupación se presenta como un movimiento conservador con una visión binacional, enfocado en la seguridad, la familia y el progreso de México, según detalla su página oficial.

El movimiento se describe como una plataforma que coordina a ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país, destacando su carácter único al trabajar en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. En su sitio web, México Republicano afirma: “Nuestro interés fundamental es desarrollar a México”, subrayando su enfoque en garantizar el orden, la seguridad y las libertades de los mexicanos.

Entre los principios que guían a esta organización se encuentran el fortalecimiento de las clases medias y productivas, el conservadurismo social y el republicanismo filosófico. Además, México Republicano se identifica como una “vanguardia conservadora”, lo que refleja su alineación con valores tradicionales y su intención de promover políticas que impulsen el crecimiento económico y la estabilidad social.