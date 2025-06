Sergio Mayer Mori recuerda su reacción al enterarse del embarazo de Natália Subtil: “No quería ser papá”

Sergio Mayer aseguró que la modelo brasileña solo habla de su hijo porque quiere entrar a La Casa de los Famosos. Instagram/ @smayermori Instagram/ @nataliasubtil

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil regresaron al centro de la polémica luego de que el joven actor decidiera romper el silencio sobre su paternidad en un reciente encuentro con los medios.

En más de una ocasión, la modelo de origen brasileño ha manifestado su inconformidad con su expareja y su labor como papá, pues asegura que gran parte de la ayuda económica para la pequeña Mila la recibe de sus abuelos paternos.

Sin embargo, hace unos días el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer aseguró que su ausencia en la vida de su primogénita es por falta de comunicación con su mamá, de quien no recibe respuesta.

Sergio Mayer Mori muestra mensajes sin respuesta que le envía a Natália Subtil. (Programa Hoy / Televisa / Captura de pantalla)

Entre dimes y diretes, Subtil compartió un comunicado en el que volvió a reafirmar su postura; por lo que recientemente Sergio Mayer Mori decidió contar su parte de la historia en el podcast de su papá.

Sergio Mayer Mori revela el miedo que sintió de convertirse en papá a los 17 años

Debido a que la relación entre el joven actor y la modelo brasileña fue bastante polémica por la diferencia de edad, Mayer Mori reveló su reacción al enterarse de que se convertiría en papá siendo menor de edad.

"Fue una reacción desde el miedo, le dije: ‘¿cómo?’, apenas estaba empezando a hacer mi primera película; no estaba en mis planes; hoy irónicamente agradezco todo lo que ha hecho Natália, hoy puedo convivir con un ser humano que supera cualquier expectativa“, expresó.

(Instagram/@smayermori)

Debido al miedo que le generó porque estaba comenzando su carrera en la actuación, reveló que le propuso tener a su hijo con su esposo, pues no quería ser papá, pero sí quería estar ahí.

“Le dije: ‘no quiero ser papá’, me dijo: ‘bueno, me voy a Brasil y la tengo allá sola’, y le dije: ‘no quiero ser papá pero quiero estar ahí, no quiero que mi hija a los 20 años me diga hola. cómo estás, mucho gusto’“, recordó.

Finalmente, sobre las constantes declaraciones de la joven, aseguró que su historia está distorcionada por completo, pues siempre habla de los aspectos negativos y no agradece el apoyo que le brindaron sus papás.

Por su parte, Sergio Mayer insinuó que la razón por la que suele hablar negativamente de su hijo es porque quiere entrar a La Casa de los Famosos yc crear polémica. Asimismo, admitió que la relación con su hijo nunca le pareció bien.